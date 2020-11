L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato, a gennaio. I nerazzurri hanno fino ad ora deluso le aspettative e devono inseguire sia in campionato, dove sono a cinque punti dal Milan capolista, sia in Champions League, essendo a tre lunghezze dal Borussia Monchengladbach, che guida il girone. Il reparto che sembra aver mostrato qualche carenza in più è il centrocampo, nonostante attualmente ci sia grande abbondanza. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, però, avrebbe chiesto ai propri dirigenti un elemento che sia in grado di abbinare qualità e quantità e per questo motivo in cima alla lista degli obiettivi ci sarebbe Leandro Paredes.

Inter su Leandro Paredes

L'obiettivo numero uno dell'Inter per gennaio sarebbe Leandro Paredes. Il centrocampista argentino non è un titolare fisso del Paris Saint Germain e per questo motivo i francesi avrebbero aperto le porte ad una sua cessione. In questa stagione il classe 1994 ha disputato cinque partite in Ligue 1 senza timbrare mai il cartellino, mentre in Champions League il tecnico Tuchel non lo ha mai schierato in campo.

Il giocatore piace molto al tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che lo insegue da diversi anni. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'allenatore nel 2016, poco dopo aver lasciato la panchina della Nazionale italiana ed essersi seduto su quella del Chelsea, aveva fatto il suo nome al patron, Roman Abramovich, per rinforzare il centrocampo.

Alla fine l'affare non è andato in porto, con l'argentino che si è trasferito in Russia, allo Zenit San Pietroburgo, prima di approdare al Paris Saint Germain. Le due strade, però, potrebbero incrociarsi all'ombra del Duomo, con Conte che vorrebbe schierarlo davanti alla difesa a dettare i tempi di gioco.

La trattativa con il Psg

Inter e Paris Saint Germain avrebbero cominciato a discutere del futuro di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino sarebbe l'elemento ideale per rinforzare il centrocampo nerazzurro. I rapporti tra le due società sono ottimi, come testimoniato dal trasferimento di Mauro Icardi all'ombra della Tour Eiffel.

Si è parlato di un possibile scambio con Christian Eriksen che permetta ad entrambe le società di realizzare due plusvalenze molto importanti, valutando i due giocatori per una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Non è escluso, però, che il club meneghino, anziché sacrificare il danese, possa provare a mettere sul piatto il cartellino di Marcelo Brozovic, che già questa estate sembrava potesse lasciare Milano dinanzi ad una proposta congrua al suo valore. Il croato, d'altronde, ha una valutazione simile a quella di Eriksen, pur avendo un ingaggio nettamente inferiore.