L'Inter ha cominciato a programmare le prossime sessioni di calciomercato per non farsi trovare impreparata e provare a rinforzare al meglio la rosa nerazzurra. Uno dei reparti che verrà rinforzato con ogni probabilità è quello difensivo, che ha mostrato carenze in questa prima parte della stagione soprattutto a livello numerico. Con l'indisponibilità di Bastoni e Skriniar dopo la sosta per le Nazionali di ottobre, infatti, il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha dovuto adattare in quel ruolo Aleksander Kolarov e Danilo D'Ambrosio. Per questo motivo il club meneghino è alla ricerca di occasioni che il mercato possa proporre e una di queste risponderebbe al nome di Nikola Maksimovic.

L'Inter vuole Maksimovic

L'Inter avrebbe messo nel mirino Nikola Maksimovic per rinforzare il reparto arretrato. Il centrale serbo è cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi, tornando sui livelli che lo avevano visto esplodere con la maglia del Torino qualche anno fa e che avevano portato il Napoli a fare un investimento da oltre 20 milioni di euro per il suo cartellino.

In questa stagione, però, il tecnico Gattuso in campionato lo ha relegato in panchina, puntando inevitabilmente su Manolas e Koulibaly, mentre in Europa League il serbo ha trovato maggiore spazio, facendo rifiatare l'ex difensore della Roma. Numeri che hanno portato il classe 1991 a prendere in considerazione un addio al Napoli.

Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e le trattative per il rinnovo sembrerebbero essersi arenate. Ma non è escluso un addio anticipato, con gli azzurri che non vorrebbero perderlo a parametro zero. L'Inter osserva interessata e avrebbe anche avviato i contatti per preparare la propria offerta al centrale azzurro.

La possibile offerta

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'Inter starebbe preparando una proposta per Nikola Maksmovic. Per il difensore del Napoli sarebbe pronto un contratto quadriennale da mettere sul piatto dell'entourage del centrale serbo. I nerazzurri valuteranno se fare una proposta agli azzurri per provare ad anticipare il suo arrivo a Milano con qualche mese di anticipo, a gennaio.

Marotta, infatti, potrebbe anche provare a chiedere sia Maksimovic che Arkadiusz Milik, altro giocatore in scadenza di contratto tra le fila degli azzurri e che non ha intenzione di rinnovare. Il centravanti polacco piace molto al club meneghino e già nei giorni scorsi è stato accostato come possibile alternativa per rinforzare il reparto avanzato. Con Milik, infatti, Antonio Conte avrebbe quella pedina per far rifiatare a turno Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, visto che Sanchez e Pinamonti non sembrano offrire le dovute garanzie.