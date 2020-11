L'Inter starebbe già pensando alla prossima sessione di calciomercato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte, andando a colmare le carenze mostrate nella prima parte della stagione. Una di queste è sicuramente la mancanza di un'alternativa di valore a Romelu Lukaku, con Andrea Pinamonti che non sembra convincere il tecnico salentino. Per questo motivo i nerazzurri avrebbero messo gli occhi nuovamente su Arkadiusz Milik, che con ogni probabilità lascerà il Napoli a gennaio, avendo il contratto in scadenza a giugno. Da battere, però, ci sarà la concorrenza del Milan, a caccia di un attaccante che possa far rifiatare Ibrahimovic.

Inter e Milan su Milik

L'Inter segue Arkadiusz Milik da tempo. Già questa estate si era parlato di un sondaggio dei nerazzurri per il centravanti polacco, mai trasformatosi in una proposta concreta. L'attaccante era stato cercato concretamente da Juventus e Roma ma tutto è saltato e così è rimasto da separato in casa al Napoli. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso, infatti, lo ha lasciato fuori dalla lista sia della Serie A che da quella dell'Europa League. Una scelta drastica, che testimonia come il giocatore sia ormai ai margini del progetto e il club proverà a cederlo ad ogni costo visto il contratto in scadenza a giugno, con le trattative per il rinnovo che si sono arenate. I nerazzurri lo vorrebbero per regalare a Antonio Conte una valida alternativa a Romelu Lukaku, che non può giocare tutte le partite, e all'occorrenza essere schierato anche al fianco del centravanti belga.

Su Milik avrebbe messo gli occhi anche il Milan che, come l'Inter, cerca una prima punta di valore, visto che Zlatan Ibrahimovic non è più giovanissimo e non può giocare tutte le partite ad alti livelli. Ieri c'è stato l'esempio lampante, con la prima sconfitta stagionale subita dalla squadra di Stefano Pioli, arrivata in Europa League con un pesante ko interno per 3-0 contro il Lille.

La richiesta del Napoli

Il Napoli è pronto a sedersi al tavolo delle trattative per discutere della cessione di Arkadiusz Milik, visto il contratto in scadenza a giugno. Gli azzurri, però, non sarebbero disposti a concedere sconti e valuterebbero il centravanti polacco almeno 20 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore in scadenza ma che Inter e Milan potrebbero raggiungere con l'inserimento di contropartite tecniche, in modo da sistemare in parte il bilancio con una plusvalenza.

I nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Matìas Vecino, prossimo al ritorno in campo. Il centrocampista uruguaiano ha un valore simile, tra i 15 e i 20 milioni di euro, e piace molto a Gennaro Gattuso, che lo avrebbe voluto con sé già questa estate ma a causa dell'operazione al ginocchio tutto è stato rinviato. L'alternativa potrebbe essere Radja Nainggolan, ai margini dello scacchiere tattico di Conte, mentre è difficile pensare a Christian Eriksen, soprattutto per una questione di ingaggio, guadagnando 7,5 milioni di euro a stagione.

I rossoneri, invece, potrebbero decidere di sacrificare Hakan Calhanoglu, qualora questi non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno, per evitare di perderlo a zero.

In caso contrario, potrebbero provare a mettere sul piatto un esterno tra Castillejo e Saelemaekers, anche se gli azzurri sarebbero perplessi su questa soluzione, visto che hanno mostrato interesse per il fantasista turco nelle scorse settimane.