Archiviata la sfida di Champions League contro il Ferencvaros, la Juventus, deve pensare ora alla sfida contro la Lazio a Roma. Andrea Pirlo, potrebbe ritrovare Dejan Kulisevski dall'inizio, assieme alla coppia Morata-Ronaldo.

Occasione per Morata a Roma, turno di riposo invece per Dybala e Chiesa

Contro la Lazio in campionato, serve continuare a vincere, dopo i successi ottenuti contro lo Spezia e il Ferencvaros in Champions League. Per questo motivo, Andrea Pirlo potrebbe dare un turno di riposo a Paulo Dybala e a Chiesa, entrambi hanno disputato numerose partite negli ultimi giorni e hanno bisogno di rifiatare.

In difesa, possibile turno di riposo per Leonardo Bonucci, al suo posto toccherà alla coppia Demiral-Chiellini, il difensore turco, in Champions League, era squalificato e partirà dall'inizio contro la Lazio. Attenzione a Immobile e a Caicedo i due giocatori più pericolosi nelle file della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Contro la Lazio spazio a Kulusevski dall'inizio occhio a Immobile e a Caicedo

Tutto l'attacco della Juventus ruota introno a Alvaro Morata, con la doppietta in Champions League, lo spagnolo è arrivato a quota sei reti stagionali. Dalla prima esperienza in bianconero, è migliorato molto, adesso è più completo e cattivo sotto porta, risultando sempre decisivo. Al suo fianco a guidare l'attacco ci sarà Cristiano Ronaldo, il portoghese ha realizzato una doppietta contro lo Spezia al suo rientro, ma in Champions, è risultato poco preciso nella finalizzazione.

Spazio anche per Kulusevski, che non ha giocato nella trasferta ungherese e vuole subito riprendersi il posto da protagonista.

Turno di riposo molto probabile, per Paulo Dybala, l'attaccante argentino, ha segnato in Champions, ma non è ancora in forma per giocare una intera partita. Pirlo deve gestire, in quest'ultima gara, prima delle soste per le nazionali, tutti i suoi uomini a disposizione, al rientro potrà ritrovare anche Alex Sandro e de Ligt, che si saranno ristabiliti dai loro rispettivi infortuni.

Contro la Lazio a Roma alle 12:30, non sarà affatto semplice, la sfida sarà visibile su Dazn, ci saranno ampi collegamenti post partita e ascolteremo a caldo, le voci dei protagonisti, un ampio post match dove verranno rivisti le eventuali reti e analizzati i principali casi da moviola, inoltre, si potrà votare il migliore un campo.

Questa sarà l'ultima partita, per la Juventus, una gara da vincere, per continuare il buon momento di forma e ricaricare poi le energie dopo la sosta per le nazionali. All'Olimpico Immobile e compagni cercheranno di rendere la vita difficile ai campioni d'Italia.