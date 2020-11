Questi sono giorni difficili per Paulo Dybala. Infatti, il numero 10 della Juventus è alle prese con un infezione alla vie urinarie che lo sta debilitando. Inoltre, Dybala ha ricevuto diverse critiche per l’errore commesso nella gara contro la Lazio che ha causato il gol del pareggio biancoceleste. Adesso, l’argentino dovrà cercare di ritrovare la forma in vista dei prossimi impegni. Dybala dovrà cercare di sfruttare al meglio i prossimi due mesi se non vorrà rischiare di mettere ancora più in discussione il suo futuro alla Juventus. Infatti, il suo rinnovo di contratto con i bianconeri è ancora in ballo e la società non sembra intenzionata ad andare incontro alle sue richieste.

Dybala deve ritrovarsi

Da diversi mesi, si parla di un possibile rinnovo con la Juventus di Paulo Dybala. Ma le parti non avrebbero ancora trovato un accordo. Le richieste del giocatore sarebbero piuttosto alte e la società non sarebbe disposta a garantirgli cifre così alte. Queste voci sul rinnovo, starebbero influendo sul rendimento di Dybala. È chiaro che se le prestazioni del numero 10 juventino saranno sulla falsariga di quelle viste contro Barcellona, Spezia e Lazio, difficilmente la Juventus potrebbe investire così tanto nel suo rinnovo. Per questo motivo, se l’argentino vorrà proseguire la sua storia in bianconero dovrà invertire la rotta. Inoltre, il club piemontese ha investito su giocatori importanti come Alvaro Morata e Federico Chiesa e in più la dirigenza vuole puntare moltissimo sulla permanenza di Cristiano Ronaldo.

Perciò, una partenza di Dybala non sarebbe affatto da escludere. Su di lui ci sarebbe l’interesse del Real Madrid e la Juventus sarebbe anche disposta ad ascoltare una possibile proposta in arrivo dalla Spagna. Dunque, Paulo Dybala dovrà cercare di sfruttare al meglio la pausa se vorrà riconquistare un posto importante nella Juventus.

La Juventus riprenderà la preparazione giovedì 12 novembre

Paulo Dybala è uno dei pochi giocatori della Juventus che sfrutterà la pausa per allenarsi alla Continassa. Infatti, giovedì 12 novembre la squadra riprenderà la preparazione ma mancheranno diversi nazionali. Andrea Pirlo dovrà fare a meno di 15 giocatori che rientreranno solo la prossima settimana.

Dunque, l’allenatore della Juventus avrà pochi giorni per preparare la gara contro il Cagliari con tutto il gruppo a disposizione. Per questa sfida, però, i bianconeri dovrebbero ritrovare Matthijs De Ligt. Il numero 4 juventino, nelle ultime settimane si è allenato con i compagni, evitando però i contrasti. Adesso, De Ligt potrebbe avere il via libera per tornare a completa disposizione di Andrea Pirlo. Il suo rientro sarà molto prezioso visto che prima del match contro la Lazio si è fermato nuovamente Giorgio Chiellini.