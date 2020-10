La situazione contrattuale di Paulo Dybala ancora non è definita. Il giocatore argentino andrà in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2022 e attualmente sembra esserci distanza fra domanda e offerta. La prestazione contro il Barcellona in Champions League non agevola di certo una trattativa immediata, considerando la brutta partita disputata dal giocatore. In ogni caso, la società bianconera potrebbe trovare un'intesa sul rinnovo anche per evitare una svalutazione del suo cartellino nell'ipotesi di una cessione. A tal proposito nelle ultime ore dalla Spagna arrivano indiscrezioni in merito ad un possibile interesse del Real Madrid per il 10 bianconero.

A riportare la notizia sia Don Balon che As, che parlano di una proposta importante della società spagnola per arrivare alla punta argentina. Il presidente Florentino Perez sarebbe disposto ad offrire due centrocampisti offensivi di qualità come Isco e Vinicius Junior pur di arrivare a Paulo Dybala.

Il Real Madrid potrebbe offrire Isco e Vinicius per Dybala

Secondo la stampa spagnola, il Real Madrid avrebbe individuato in Paulo Dybala il rinforzo ideale per il settore offensivo della prossima stagione. Per arrivare all'argentino la società spagnola sarebbe disposta ad offrire ben due giocatori: il classe 2000 Vinicius e il nazionale spagnolo classe 1992 Isco. Un'offerta che potrebbe trovare il gradimento bianconero anche perché più alta rispetto alle offerte di altre società europee.

Si era parlato infatti di una proposta del Chelsea per la punta argentina da 80 milioni di euro. Vinicius e Isco insieme hanno una valutazione di mercato di almeno 100 milioni di euro, più o meno il prezzo di mercato che la Juventus ha stabilito per il suo giocatore. L'eventuale scambio di mercato sarebbe avallato non solo da Florentino Perez ma anche dal tecnico francese Zinedine Zidane, che apprezza in particolar modo la punta argentina.

Il mercato della Juventus

In questo momento, indipendentemente dall'eventuale offerta del Real Madrid, il futuro professionale di Paulo Dybala alla Juventus sembra incerto. Le difficoltà nel rinnovare testimoniano come la Juventus probabilmente non sembra convinta di confermare il giocatore nelle prossime stagioni.

Inoltre la valorizzazione di giocatori come Dejan Kulusevski e Federico Chiesa potrebbero portare la società bianconera a rinunciare più facilmente al nazionale sudamericano.