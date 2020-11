La Juventus, nello scorso mese di agosto, ha deciso di cambiare allenatore e di esonerare Maurizio Sarri. Il club bianconero ha scelto di affidare la sua guida tecnica ad Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano era stato scelto per allenare la squadra under 23 della Juventus, ma dopo l'esonero di Sarri, il presidente Agnelli ha deciso di affidargli la prima squadra. Dell'ex tecnico dei bianconeri e di Andrea Pirlo ne ha parlato Massimo Giletti ai microfoni de "Lalaziosiamonoi.it": "Probabilmente Sarri meritava più tempo". Il conduttore di La7 si è anche soffermato su Andrea Pirlo: "Pirlo è stato un grande e ha vinto tutto, ora però serve il tempo".

Giletti parla di Sarri

Il feeling tra Maurizio Sarri e la Juventus non sembra mai essere sbocciato e per questo motivo lo scorso agosto, la società ha deciso di esonerarlo. Dell'addio del tecnico toscano ai bianconeri ne ha parlato anche Massimo Giletti: "Quando si arriva a una decisione così drammatica c'è sicuramente qualcosa di importante". Il conduttore di La7 ha sottolineato che Maurizio Sarri è riuscito a far vincere la Juventus, ma probabilmente non si è creato il giusto clima. Inoltre, Giletti ha rivelato che se una società come la Vecchia Signora decide di esonerare il suo allenatore probabilmente è perché avrà avuto le sue motivazioni. Il conduttore ha anche sottolineato che, la scorsa stagione, non è stata facile a causa dell'emergenza Covid e in più Sarri ha dovuto fare i conti con le assenze: "Era una Juve con molti uomini acciaccati".

Per Giletti la scelta di esonerare Sarri poteva essere criticabile: "Dall'esterno sono scelte criticabili, ma non devono essere considerate tali".

La nuova era sotto la guida di Andrea Pirlo

Per il nuovo tecnico Pirlo il lavoro non è facile vista l'assenza di precampionato e in più il mercato ha portato diversi cambiamenti.

Di Andrea Pirlo ne ha parlato anche Massimo Giletti: "Oltre ad essere nuovo, si è trovato costretto a crearsi una squadra nuova". Inoltre, il conduttore ha spiegato che il tecnico bresciano ha una doppia difficoltà ovvero essere nuovo e in più deve costruire una squadra diversa rispetto a quella del passato.

Giletti, però, ha sottolineato che Pirlo è stato un grande ex calciatore e questo lo aiuta ad avere meno pressione: "Pirlo è stato un grande e ha vinto tutto, ora però serve il tempo". Infine, il conduttore ha spiegato che la Juventus deve avere il tempo per potersi allenare per riuscire ad oliare i suoi meccanismi di gioco. Giletti ha comunque approvato la scelta della società di puntare su una nuova linea.