La Juventus a gennaio potrebbe attingere al mercato invernale. L'idea della società bianconera sarebbe quella di effettuare alcune cessioni e possibilmente rinforzare quei settori che necessitano di alternative ai titolari. Potrebbe così arrivare Emerson Palmieri come alternativa ad Alex Sandro ma non è escluso che possa esserci un investimento anche per la mediana: in questo senso vanno lette le voci dell'ultimo periodo che parlano di un concreto interesse della Juventus per uno dei pezzi pregiati del mercato dei parametri zero della prossima stagione, Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco va in scadenza a giugno 2021 e attualmente sembrano non esserci i presupposti per un'intesa fra le parti.

Il Milan si sarebbe fermato a 3 milioni di euro a stagione, il giocatore ne vorrebbe almeno 7. Per questo il suo addio è probabile, non è escluso dunque che possa lasciare Milano già a gennaio così che la società rossonera possa monetizzare da una sua cessione. Proprio per questo potrebbe concretizzarsi uno scambio di mercato che porterebbe Calhanoglu a Torino ed il centrocampista Manolo Portanova a Milano.

Portanova possibile contropartita per Calhanoglu

Secondo seriebnews.com, il futuro professionale di Manolo Portanova non sarà in Serie B ma nel massimo campionato italiano. Il centrocampista della Juventus potrebbe rientrare infatti nella trattativa di mercato che porterebbe Hakan Calhanoglu dal Milan alla Juventus.

Un vero e proprio scambio alla pari, considerando che il turco potrebbe lasciare gratis la squadra di Pioli a giugno 2021 perché in scadenza di contratto. In questo modo la Juventus disporrebbe nell'immediato di un centrocampista di qualità anche se perderebbe uno dei principali talenti emergenti del calcio italiano.

Uno dei principali limiti della Juventus in questo inizio di stagione è stata proprio la qualità nel centrocampo, Calhanoglu potrebbe così essere l'innesto ideale per la trequarti bianconera.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Hakan Calhanoglu potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio o al massimo a giugno 2021 anche se non manca la concorrenza.

Anche il Manchester United infatti segue il nazionale turco. Sempre a centrocampo per il Calciomercato estivo 2021 la Juventus potrebbe investire su Houssem Aouar. Il giocatore del Lione sarebbe stato vicino al trasferimento a Torino già in estate ma la pandemia avrebbe portato la società francese a posticipare la cessione del giocatore. Ci aspettiamo inoltre degli investimenti anche per la difesa ed il settore avanzato: piacciono come centrali David Alaba del Bayern Monaco e Diego Carlos del Siviglia. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, potrebbe arrivare a parametro zero la punta del Napoli Arkadius Milik.