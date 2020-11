Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è quello di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco ha il contratto in scadenza a giugno con il Milan e le trattative per il rinnovo stentano a decollare. Per questo motivo, i rossoneri potrebbero decidere di cederlo a gennaio per cercare di non perderlo a parametro zero, puntando anche alla plusvalenza. In Italia non mancano gli estimatori, e sarebbero due le società che avrebbero mostrato maggiore interesse, l'Inter e la Juventus, in cerca di un elemento con quelle caratteristiche per rinforzare le rispettive rose.

Inter e Juventus su Calhanoglu

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere lontano dal Milan. Il fantasista turco è in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo stentano a decollare, anche a causa delle alte richieste del suo entourage, che oscillano tra i 5 e i 7 milioni di euro a stagione. Per questo motivo, il giocatore potrebbe lasciare i rossoneri già a gennaio, con il club che non vorrebbe perderlo a parametro zero.

Sono due le società maggiormente interessate, stando a quanto riportato da Tuttosport: l'Inter e la Juventus. I nerazzurri sono alla ricerca di un elemento che possa giocare sulla linea dei trequartisti nel nuovo 3-4-1-2 adottato da Antonio Conte in questa prima parte della stagione.

Inoltre, l'addio di almeno due tra Eriksen, Matìas Vecino e Radja Nainggolan potrebbe liberare uno slot proprio in favore dello stesso Calhanoglu.

I bianconeri non sono da meno, con Paratici che vorrebbe alzare il tasso tecnico e rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo alla luce dei continui problemi fisici accusati da Aaron Ramsey.

Inoltre il club sta ancora lavorando per cercare di liberarsi del pesante ingaggio di Sami Khedira.

La trattativa con il Milan

Come detto, il Milan potrebbe essere disposto a trattare la cessione di Hakan Calhanoglu qualora il turco dovesse decidere di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Con l'Inter e la Juventus si potrebbe pensare ad uno scambio alla pari che possa aiutare anche i bilanci, che hanno subito perdite pesanti negli ultimi mesi a causa della crisi sanitaria ed economica. I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di uno tra Radja Nainggolan e Matìas Vecino, magari con conguaglio a favore dei rossoneri. La Juve, invece, vorrebbe intavolare uno scambio alla pari che vedrebbe coinvolto Federico Bernardeschi. L'attaccante ex Fiorentina si adatterebbe alla perfezione nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli e sarebbe pronto a lasciare Torino, viste le difficoltà riscontrate in bianconero in questi anni. In questa stagione, inolltre, il giocatore ha visto restringersi ulteriormente gli spazi dall'arrivo di Dejan Kulusevski.