L'Inter è una delle società che ha deluso maggiormente le aspettative in questa prima parte della stagione. I nerazzurri sono costretti a inseguire sia in campionato, dove sono a cinque punti dal primo posto occupato dal Milan, sia in Champions League, essendo a tre lunghezze dal Borussia Moenchengladbach. Per questo motivo la società starebbe lavorando già in ottica futura per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Uno dei reparti che potrebbe essere rinforzato è quello avanzato e il tecnico nerazzurro avrebbe fatto il nome di Andrea Belotti, che sembra essere tornato a grandi livelli con la maglia del Torino.

Inter su Belotti

L'Inter sarebbe alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato per le prossime sessioni di calciomercato. I nerazzurri, infatti, hanno tante incognite in ottica futura. L'unico sicuro di restare è Romelu Lukaku, visto che su Lautaro Martinez ci sono sempre Manchester City e Barcellona, mentre Alexis Sanchez e Pinamonti non convincono a pieno. Per questo motivo il tecnico, Antonio Conte, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe interessato ad Andrea Belotti. Il "Gallo" piace per l'atteggiamento che ha in campo, per il fatto di non mollare mai e rappresentare un vero e proprio trascinatore.

Nonostante l'inizio di stagione del Torino non sia stato dei migliori, il suo capitano ha provato ad incidere mettendo a segno ben sei reti e collezionato un assist in sette partite di campionato.

Numeri che lo hanno portato anche a conquistare il posto da titolare in Nazionale, a discapito di Ciro Immobile. Il commissario tecnico, Roberto Mancini, infatti, anche quando ha avuto entrambi a disposizione in genere ha preferito puntare sul classe 1993. Il contratto in scadenza a giugno 2022 potrebbe portare il Toro a prendere in considerazione una sua partenza per evitare di portarlo a scadenza il prossimo anno, rischiando poi di perderlo a parametro zero.

La possibile richiesta del Torino

La volontà di Andrea Belotti potrebbe essere decisiva nell'ambito di una possibile trattativa tra Inter e Torino. Qualora il Toro dovesse continuare a restare lontano dalle posizioni che contano, infatti, il Gallo potrebbe chiedere la cessione vista la volontà di giocare in campo europeo con continuità.

La situazione contrattuale potrebbe incidere sulla sua valutazione, con i granata che difficilmente potranno chiedere una cifra superiore ai 35-40 milioni di euro. I nerazzurri, inoltre, potrebbero provare a mettere sul piatto il cartellino di Andrea Pinamonti per abbassare l'esborso economico. In questo modo il club di Urbano Cairo incasserebbe una cifra importante da investire per rinforzare la rosa e si ritroverebbe in rosa il potenziale sostituto del "Gallo" in attacco.