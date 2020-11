Il Calciomercato invernale potrebbe essere caratterizzato da clamorose trattative. Le ultime indiscrezioni di mercato si soffermano soprattutto sulla Juventus, una delle possibili protagoniste del mese di gennaio. La società bianconera starebbe anche gettando le basi per il mercato estivo per l'acquisto di giocatori a parametro zero, considerando che tanti top player andranno in scadenza a giugno 2021. La dirigenza seguirebbe David Alaba, Sergio Ramos, Angel Di Maria, Memphis Depay e Hakan Calhanoglu. A gennaio, invece, si penserà prima alla cessioni e poi eventualmente ad alcuni acquisti. Potrebbe rescindere il centrocampista tedesco Sami Khedira, che in ogni caso lascerà Torino a parametro zero in estate.

Altro giocatore destinato ad intraprendere una nuova esperienza professionale è il centrocampista offensivo Federico Bernardeschi, protagonista con la maglia della nazionale italiana negli ultimi due match disputati. Il giocatore fatica ad imporsi alla Juventus e potrebbe decidere di cambiare società per ritrovare nuovi stimoli. Secondo Calciomercato.it, il giocatore potrebbe finire al Napoli in cambio della punta Arkadiusz Milik.

Possibile scambio Bernardeschi-Milik con il Napoli a gennaio

Secondo Calciomercato.it, a gennaio Napoli e Juventus potrebbero definire uno scambio di mercato che coinvolgerebbe rispettivamente la punta Milik e il centrocampista offensivo Bernardeschi. Sarebbe una trattativa voluta soprattutto dalla società bianconera non solo per motivi tecnici ma anche finanziari.

L'eventuale scambio infatti genererebbe una plusvalenza finanziaria per entrambe le società, utile dal punto di vista del bilancio. A livello tecnico è il Napoli ad avere dei dubbi sulla trattativa, anche perché in questo momento i campani hanno molta abbondanza in avanti. Nel 4-3-3 di Gattuso, sulla destra si stanno alternando il messicano Lozano e l'ex Inter Politano con ottimi risultati.

Per questo l'acquisto di Bernardeschi potrebbe creare ulteriore concorrenza nel ruolo.

Milik avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus

Secondo alcuni rumors, la punta del Napoli avrebbe già un'intesa con la Juventus e potrebbe trasferirsi a Torino a parametro zero la prossima estate. Per il Napoli quindi potrebbe essere vantaggioso definire questo scambio per evitare di perdere gratis la punta ex Ajax.

Allo stesso tempo, però, quest'ultimo vuole essere convocato per gli Europei che si disputeranno la prossima estate. Rimanere fuori rosa fino a fine stagione potrebbe escluderlo da un'eventuale spedizione europea con la nazionale polacca. Probabile quindi che a gennaio il giocatore lascerà Napoli, che sia per trasferirsi alla Juventus o in un'altra società.