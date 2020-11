Oggi, 1 novembre, la Juventus ha battuto lo Spezia con il risultato di 4-1. Il grande protagonista di questo successo è stato Cristiano Ronaldo. CR7 è partito dalla panchina dopo i 19 giorni di stop causa Covid-19, ma nel secondo tempo del match contro lo Spezia ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Paulo Dybala. Il portoghese ha impiegato appena 126 secondi per ritrovare la via del gol. Ronaldo con la sua rete ha riportato la Juventus in vantaggio (al gol di Morata aveva risposto la rete di Pobega). Il terzo gol dei bianconeri, invece, lo ha realizzato Adrien Rabiot. A chiudere le marcature è stato lo stesso CR7, che ha realizzato il rigore procurato da Chiesa.

Al termine della partita contro lo Spezia, Ronaldo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono tornato, questo è l'importante", ha spiegato il portoghese che si è lasciato alle spalle il periodo di isolamento causa Covid-19.

Il ritorno di CR7

La Juventus è una squadra in costruzione e nelle ultime settimane senza Cristiano Ronaldo ha faticato a trovare la via del gol. Adesso CR7 è tornato e i bianconeri hanno ritrovato immediatamente la via della vittoria. Il portoghese ha fatto il suo ritorno in campo dopo la pausa forzata a causa del Covid-19. Ronaldo ha preso il posto di uno spento Dybala e ha subito riportato in vantaggio la Juventus. CR7, però, non si è accontentato di una sola rete e ha chiuso le marcature tirando uno splendido rigore.

Ronaldo ha fatto il classico cucchiaio e di fatto ha messo fine alla sfida contro lo Spezia. CR7, a fine partita, ha parlato del cammino della sua Juventus: "Dobbiamo continuare a lavorare sodo, stiamo crescendo". Il numero 7 juventino ha anche sottolineato che non è stato facile per lui rimanere fermo per 19 giorni: "Sono stato fermo molto tempo, nonostante le mie condizioni fossero buone e non avessi sintomi".

Adesso però il portoghese è tornato a fare quello che ama di più, ovvero giocare a calcio.

Morata sempre protagonista

Nelle partite in cui la Juventus ha dovuto fare a meno di Cristiano Ronaldo, l'attacco juventino è stato affidato ad Alvaro Morata. Il numero 9 bianconero, anche quest'oggi, è stato uno degli uomini decisivi per Andrea Pirlo, infatti ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio della Vecchia Signora.

Morata adesso avrà il supporto di Cristiano Ronaldo e anche il tecnico bresciano potrà finalmente schierare il suo attacco titolare. Mercoledì 4 novembre la Juventus sarà di nuovo in campo contro il Ferencvaros e Pirlo dovrà decidere se far partire CR7 dal primo minuto. In merito a questa possibilità, l'allenatore juventino al termine della sfida contro lo Spezia ha dichiarato: "Vedremo come staremo nei prossimi giorni e poi decideremo".