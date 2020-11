La Ternana ''asfalta'' il Catanzaro. Al Liberati finisce 5-1 per i padroni di casa grazie ai gol di Partipilo, Falletti, Palumbo, Raicevic e Ferrante su rigore, mentre i giallorossi vanno a segno con Carlini dal dischetto per il momentaneo 1-1. Una sola squadra in campo, gli umbri, che si confermano al comando del girone C di Serie C.

Primo tempo

Mister Lucarelli si affida al suo consueto 4-2-3-1. Davanti a Iannarilli ci sono Defendi, Boben, Kontek e Mammarella, con Palumbo e Damian in mediana; Partipilo, Falletti e Torromino alle spalle di Raicevic. Risponde il tecnico Calabro con un 3-4-2-1. In porta c’è Branduani, Martinelli, Fazio e Pinna dietro.

Garufo e Contessa sugli esterni con Corapi e Altobelli in mezzo. Casoli e Carlini a supporto di Evacuo.

La prima palla gol è per i padroni di casa al minuto 7 con Raicevic che viene lanciato in profondità, ma calcia debolmente e tra le mani di Branduani. Perde palla Altobelli, si invola la Ternana in avanti con Damian che mette in mezzo per Raicevic: risposta prodigiosa di Branduani al minuto 11. Al 17° minuto padroni di casa in vantaggio con Partipilo che mette dentro davanti a Branduani. Proteste dei giocatori calabresi per un fuorigioco ma per direttore di gara e il guardalinee, invece, il gol è valido. Lesto l’esterno ad approfittare di un tiro smorzato in area di rigore. Il Catanzaro incassa una rete in trasferta dopo 261 minuti di imbattibilità.

Al 21° minuto ci prova Palumbo dai 30 metri con un gran tiro che Branduani para in due tempi.

Qualcosa non va bene per mister Calabro, che manda in campo Verna e Di Massimo per Contessa e Altobelli al minuto 30. 120 secondi dopo Raicevic impegna severamente ancora Branduani che risponde alla grande.

Lampo di Di Massimo che salta due uomini in area di rigore e viene steso. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: penalty per le Aquile. Dal dischetto Carlini batte Iannarilli con un tiro centrale. Prima rete subita dalla Ternana fra le mura amiche. Terza rete per Carlini in campionato, la seconda dal dischetto.

Entrambi i rigori sono stati segnati fuori casa. Sul finale di primo tempo occasione per Palumbo che conclude in diagonale e Branduani blocca. Dall’altra parte cross di Casoli ed Evacuo, di testa, sfiora il palo. Finisce il primo tempo per 1-1.

Secondo tempo

Al minuto 48 Torromino viene servito in area di rigore, tutto solo, ma calcia alto di prima intenzione sprecando una buona chance. Tre minuti dopo Falletti, con un destro dalla distanza, trova la deviazione di Fazio per il nuovo vantaggio per i rossoverdi con Branduani spiazzato dal tocco del compagno. Risposta del Catanzaro con una punizione di capitan Corapi dai 35 metri, insidiosa ma centrale e parata da Iannarilli. Le Aquile non ci sono in campo e la Ternana segna il terzo gol con Palumbo sugli sviluppi da corner.

Al 64° arriva il poker da parte di Raicevic con un piatto da poco dentro l’area di rigore. Al minuto 83 il neoentrato Ferrante si incunea in area di rigore e calcia in diagonale, Branduani riesce a deviare il tiro. Al 90° minuto fallo di Fazio in area di rigore su Peralta. Calcio di rigore per la Ternana: batte Ferrante, che spiazza Branduani per il 5-1 per gli umbri. Ternana batte Catanzaro in una partita senza molta storia.