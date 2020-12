Continuano gli allenamenti per gli uomini del tecnico rossoblù Giovanni Stroppa, che proveranno a strappare qualche punto, domenica 3 gennaio 2021, all'Inter di Antonio Conte a San Siro. Notizie confortanti arriverebbero dall'infermeria. Vicino il rientro dei centrocampisti Benali e Luca Cigarini e al centro della difesa tornerà Luca Marrone, che ha scontato la squalifica rimediata nella partita contro la Sampdoria. Intanto la dirigenza continua a lavorare sul fronte del mercato, che aprirà i battenti tra meno di una settimana. La priorità continua ad essere il reparto offensivo. Il nome caldo che circolerebbe in queste ore è quello di Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina.

Intanto il Crotone vorrebbe aggiungere qualità anche al centrocampo e si punterebbe Haas dell'Empoli.

Cutrone, nome nuovo per l'attacco

Nonostante le ultime prestazioni, l'attaccante Emmanuel Riviere sembrerebbe non essere nei piani del modulo di Stroppa e mentre il calciatore chiede spazio, in Serie B si muovono Lecce e Cosenza che sarebbero interessate al calciatore. La dirigenza rossoblù, dal canto suo, è in cerca di un attaccante che possa portare nel reparto offensivo qualità ed esperienza, proprio per questo si starebbe seguendo Patrick Cutrone, attaccante del Wolverhampton in prestito alla Fiorentina. In questa stagione l'attaccante della nazionale italiana Under 21 ha trovato poco spazio e ora sembrerebbe sia in cerca di una squadra che gli permetta di esprimere le proprie qualità.

Il classe 98' è un attaccante grintoso e molto abile nel gioco aereo e dopo l'esperienza al Milan si è trasferito in Premier League prima di tornare in prestito, in Italia, alla Fiorentina.

Per il centrocampo si guarda in Serie B

Con gli addii quasi certi dei centrocampisti Mattia Mustacchio e Tomislav Gomelt, il Crotone avrebbe messo gli occhi sul centrocampista svizzero dell'Empoli Nicolas Haas.

Il classe 1996 è un centrocampista centrale molto abile in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo. In questo anno ha collezionato 13 presenze e realizzato una rete con la maglia della squadra toscana. Il Crotone insieme al Cagliari sarebbero le squadre interessate al calciatore, nonostante il valore del suo cartellino (metà è di proprietà dell'Atalanta) è vicino ai 12 milioni di euro.

Stando alle voci di mercato, è poco probabile un trasferimento di Nicolas Haas durante il mercato di gennaio.