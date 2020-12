La Juventus milita in sesta posizione di classifica in Serie A con 24 punti all'attivo e a dieci lunghezze dalla capolista Milan, sebbene debba recuperare il match casalingo col Napoli (data ancora da fissare). In Champions League, invece, la Vecchia Signora ha chiuso il girone con un insperato primo posto, dopo aver battuto per 3-0 il Barcellona al Camp Nou, beccando il Porto agli ottavi di finale della competizione europea. Questa doppia andatura bianconera potrebbe far optare la dirigenza per inserire qualche innesto di qualità già a gennaio, in modo da impreziosire la rosa e al contempo trovarsi preparati in caso di infortuni.

Per farlo, però, servirebbe vendere prima vista la situazione economica globale che, com'è lecito aspettarsi, ha investito anche il mondo del calcio compresa la Juventus. Una pedina che potrebbe lasciare Vinovo, qualora arrivasse un'offerta congrua, è Aaron Ramsey che, stando alle ultime indiscrezioni, avrà buone chance di essere rimpiazzato da Memphis Depay, attaccante del Lione.

Chelsea interessato a Ramsey

Dopo 18 mesi l'avventura di Aaron Ramsey con la Juventus potrebbe essere ai titoli di coda. La motivazione, più che per la qualità delle sue prestazioni in campo, riguarderebbe il suo stato fisico troppo spesso costellato da infortuni, più o meno gravi, che lo hanno reso indisponibile alla causa bianconera. Un po' come succedeva col 'Principino' Marchisio, il gallese è dotato di una buona tecnica e visione di gioco, nonché abile negli inserimenti in zona gol, ma incline ai guai muscolari.

Dall'approdo alla Juventus, infatti, ha accumulato 88 giorni d'infortunio saltando 14 match. Il Chelsea sembrerebbe interessato a fare un'offerta per il gallese già a gennaio, mettendo sul piatto il prezzo del cartellino (intorno ai 22 milioni) oppure offrendo come contropartita Rudiger, difensore ex Roma. Se dovesse concretizzarsi la prima opzione, ecco che la Juventus avrebbe bisogno di rimpolpare la rosa, magari con un attaccante, e potrebbe tentare l'affondo per Depay del Lione.

Slimani può liberare Depay

Islam Slimani, attaccante algerino classe '88, è in uscita dal Leicester a causa dello scarso impiego stagionale e la sua meta preferita sarebbe un ritorno in Ligue 1, magari sponda Lione. Stando ai media francesi gli agenti del calciatore lo avrebbero proposto al Marsiglia, che sembra abbia risposto di no e al Lione che starebbe valutando l'affare.

Nel caso in cui il giocatore approderebbe dai Les Gones, consentirebbe ai francesi di far partire Depay senza troppe remore. Sebbene l'attaccante olandese abbia un valore di mercato, stando a Transfermarkt.it, di 45 milioni di euro, il Lione lo lascerebbe partire per 6 o 7 milioni con la Juventus che lo accoglierebbe a braccia aperte.