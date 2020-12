Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo in questi primi mesi sulla panchina bianconera ha avuto il merito di valorizzare diversi giocatori della rosa. Basti vedere i miglioramenti di Danilo e di Cuadrado, che rispetto alla scorsa stagione si stanno dimostrando particolarmente utili. Altra crescita evidente rispetto all'annata 2019-2020 è stata quella di Aaron Ramsey, il centrocampista gallese si sta dimostrando spesso decisivo dal punto di vista tattico. Lo stesso Pirlo in alcune interviste ha ribadito che il gallese, quando è al 100%, diventa un elemento particolarmente importante per la Juventus, in quanto utile anche per l'equilibrio della squadra.

Rimangono però dei dubbi dal punto di vista fisico, anche in questa stagione Aaron Ramsey si è dovuto fermare in alcune partite per dei problemi muscolari. Inoltre il giocatore è uno dei giocatori che più guadagna nella rosa della Juventus, dietro solo a Cristiano Ronaldo, Mathijs De Ligt e Paulo Dybala: il gallese infatti ha uno stipendio stagionale di circa 7 milioni di euro. Anche per questo - secondo quanto riporta Calcioj.com - non è escluso che la Juventus decida di cederlo, se non a gennaio, durante il Calciomercato estivo.

Ramsey potrebbe essere ceduto nei prossimi mesi

Un'altra motivazione che potrebbe spingere la Juventus a valutare una possibile cessione di Aaron Ramsey è la possibilità di generare una plusvalenza finanziaria. Arrivato alla Juventus nell'estate 2019 dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Arsenal, la sua partenza potrebbe garantire non solo cash importante per la Juventus ma potrebbe essere utile dal punto di vista del bilancio.

Anche questo elemento potrebbe portare la società bianconera a facilitare una sua cessione, anche perché non mancherebbero gli acquirenti. Aaron Ramsey è infatti molto apprezzato in Inghilterra, la scorsa estate si era parlato ad esempio di un forte interessamento del West Ham.

Le possibili cessioni della Juventus

Se per Ramsey si parla solo di ipotesi di cessione, riguardo Sami Khedira invece c'è la certezza da parte della Juventus di volersene liberarare quanto prima.

Nonostante sia in scadenza a giugno 2021, la società bianconera spera in una rescissione consensuale anticipata, così da poter risparmiare circa 6 milioni di euro lordi sul monte ingaggi. Sul tedesco ci sarebbe l'interesse dell'Everton e dello Stoccarda.

Un altro probabile partente a gennaio sembra essere il nazionale italiano Federico Bernardeschi.

Sia Milan che Lione sarebbero interessate al giocatore, che ha un prezzo di mercato di circa 25-30 milioni di euro a stagione. La Juventus però potrebbe decidere di effettuare una cessione in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda i possibili arrivi, si valutano un centrocampista (piacciono Pogba e De Paul) e una punta (interessano Origi, Llorente e Pavoletti).