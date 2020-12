Il Milan vorrebbe correre ai ripari dopo l'infortunio occorso a Zlatan Ibrahimovic, che lo terrà fuori dai giochi almeno fino a gennaio. In effetti, i leader della Serie A stanno pensando a un'offerta per Luka Jovic del Real Madrid nella prossima finestra di mercato di gennaio. Sul fronte della difesa, invece, il Milan rimane interessato al difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng con Paolo Maldini che apprezza particolarmente il giocatore.

Milan, Jovic potrebbe essere il ricambio di Ibrahimovic

Considerato un enorme fallimento al Real Madrid, il Milan è interessato ad acquistare il giovane attaccante Luka Jovic con un contratto di prestito a breve termine, con un'opzione per rendere il trasferimento permanente la prossima estate.

Il giocatore è stato addirittura legato ai rossoneri la scorsa estate, anche se il trasferimento non si concretizzò. Questa volta, tuttavia, Stefano Pioli sarebbe felice di avere in rosa l'ex stella dell'Eintracht Francoforte, che viene identificato come un potenziale sostituto di Ibrahimovic. Sebbene il veterano svedese abbia segnato diversi gol in Serie A in questa stagione, ci sono stati chiari segnali riguardanti la sua forma fisica. Sfortunatamente per il Milan, la mancanza di un'alternativa affidabile sta creando diversi grattacapi ai rossoneri ed al tecnico Stefano Pioli.

Anche Ante Rebic ha avuto diversi problemi fisici, anche se l'attaccante croato preferisce giocare in una posizione diversa. Lo stesso si può dire per Rafael Leao, a cui è mancata la costanza.

Anche l'attaccante portoghese non è un vero centravanti da tanti gol, rendendo così Jovic un obiettivo praticabile per il Milan. Prodotto dell'accademia giovanile della Stella Rossa, Jovic è considerato un centravanti rapace. Sa quando posizionarsi al momento giusto e ha un talento per trovare sempre la via della rete. Per il Milan, anche Jovic potrebbe essere un obiettivo abbastanza percorribile visto che il serbo è stato oggetto in passato di voci riguardanti un suo allontanamento dal Santiago Bernabeu.

I campioni di Spagna potrebbero essere più che disposti a cedere il giocatore definitivamente, se il suo valore aumentasse in Serie A. Sebbene non vi siano garanzie che il 22enne ritroverà la sua forma migliore nel massimo campionato italiano, al Milan avrà sicuramente l'atmosfera e le possibilità di rilanciare la sua carriera nella seconda metà del campionato.

Calciomercato Milan, Boateng sarebbe la prima scelta di Maldini

I rossoneri avrebbero messo gli occhi su Boateng, giocatore che il tecnico del Bayern Hans-Dieter Flick ha utilizzato col contagocce in questa stagione. Maldini ritiene che sarebbe l'acquisto perfetto per il mercato estivo del Milan, perché l'ex Hertha Berlino, Hamburger SV e Manchester City sarà disponibile a parametro zero dato che il suo accordo scadrà il 30 giugno 2021. Al momento non ci sono trattative per il rinnovo con il club bavarese, il che significa che Jerome potrebbe diventare un giocatore rossonero, ma il Milan dovrà vedersela con la concorrenza di Inter e Juventus, che stanno monitorando la situazione del 32enne.