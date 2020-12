Il fuoriclasse dell'Atalanta Alejandro "Papu" Gomez è stato ancora una volta escluso dalla lista dei convocati mentre il mercato di gennaio è alle porte. Gomez sarà probabilmente ceduto nella finestra di mercato di gennaio, con il 32enne che avrebbe chiesto di trasferirsi al Milan o all'Inter. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha escluso l'argentino per la partita di campionato di mercoledì contro il Bologna, la seconda partita consecutiva in cui Gomez non era nemmeno in panchina per la sua squadra. Gomez non ha preso parte neanche alla vittoria di domenica contro la Roma, poichè il rapporto col tecnico sembra ormai insanabile.

L'avventura di Gomez all'Atalanta è finita: il Milan potrebbe essere la prossima squadra

Dopo aver visto la sua squadra segnare un gol nel primo tempo contro l'FC Midtjylland in Champions League l'1 dicembre, Gasperini ha chiesto a Gomez di passare dal suo solito ruolo di numero 10 a un posto sul lato destro del centrocampo. Ma Gomez ha rifiutato di cambiare posizione ed è stato sostituito da un furioso Gasperini. Dopo la rottura con il suo manager, Gomez ha detto che avrebbe rivelato la verità sui recenti eventi solamente una volta lasciato il club, come ha detto ai suoi follower su Instagram: "Cari fan, vi scrivo qui perché non ho nessun altro mezzo per difendermi o parlare con voi. “Voglio solo dirvi che, quando me ne andrò, saprete la verità su tutto.

"Mi conoscete bene; voi sapete chi sono io. Vi amo, il vostro capitano." Gomez è diventato uno dei migliori registi in Serie A da quando è arrivato all'Atalanta dalla squadra ucraina Metalist Kharkiv nel 2014, dopo essere stato per due volte consecutive il re degli assist del campionato italiano. L'argentino ha aiutato l'Atalanta ad approdare a sorpresa ai quarti di finale di Champions League la scorsa stagione, dove gli italiani sono stati eliminati da due gol nel finale dal PSG in una drammatica sconfitta.

Il Paris Saint Germain è stata una delle squadre legate al trasferimento di Gomez nelle ultime settimane, insieme a Milan, Inter e Lazio. Gomez, che ha segnato cinque gol e realizzato quattro assist in tutte le competizioni in questa stagione, ha un contratto con l'Atalanta per la stagione 2021-22.

Calciomercato, corsa a quattro per il Papu

Il Papu Gomez dovrebbe lasciare l'Atalanta dopo l'insanabile rottura con il tecnico Gasperini.

Sarebbero quattro le principali candidate per essere la prossima squadra dell'argentino: Milan, Inter, Roma e Napoli.

Gomez, che in passato ha rifiutato ricche offerte dalla Cina e dai paesi arabi, chiede di essere trasferito a titolo gratuito. L'Inter osserva la soluzione, Maldini e Massara per il Milan apprezzano il giocatore. De Laurentiis e Giuntoli sono da anni degli estimatori del Papu e pure nell’organico di Fonseca l’argentino troverebbe posto. L’Atalanta però sembra per ora poco incline a rafforzare concorrenti per la Champions e difficilmente scenderà dalla richiesta di 10 milioni.