La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale. Nelle ultime ore si sta parlando molto di possibili investimenti importanti già a gennaio per la società bianconera. Le principali esigenze riguarderebbero il centrocampo e il settore avanzato. Si punterebbe all'acquisto di un mediano di qualità che sappia dare il cambio di passo, mentre in avanti si cerca un'alternativa a Morata. Il giocatore che più piace per il centrocampo rimane Pogba anche se il giornalista Claudio Raimondi ha escluso che possa arrivare per gennaio. Secondo il giornalista sportivo di Mediaset, è probabile che il francese possa essere un acquisto del calciomercato estivo con un possibile scambio con Cristiano Ronaldo: "Lo United è in pressing su CR7.

Non ha mai smesso di sognare il ritorno di Cristiano a Manchester". Inoltre, lo stesso Raimondi si è soffermato anche sul futuro professionale di Paulo Dybala, alimentando la speranza di una possibile permanenza a Torino dell'argentino.

La Juventus e il rinnovo di contratto di Paulo Dybala

Il giornalista sportivo Claudio Raimondi durante la trasmissione televisiva Pressing ha lanciato alcune indiscrezioni di mercato interessanti. Oltre ad alimentare un possibile scambio Pogba-Cristiano Ronaldo, ha parlato anche della situazione contrattuale di Paulo Dybala: "Al momento non risulta che Dybala andrà via a gennaio, è considerato un patrimonio dalla società". Ha poi aggiunto: "C'è una trattativa per il rinnovo, potrebbero esserci delle convergenze".

Questo significa che le parti potrebbero trovare un'intesa e che quindi l'argentino alla fine rimanga a Torino e diventi, come ribadito anche dal presidente Agnelli, il capitano del futuro. Lo stesso Raimondi ha allontanato le indiscrezioni provenienti dalla Spagna che parlano di un possibile scambio fra Barcellona e Juventus che porterebbe Ansu Fati a Torino e Dybala in Catalogna.

Il mercato della Juventus

Raimondi ha parlato di Pogba come possibile arrivo estivo per la Juventus. Alcune indiscrezioni di mercato invece confermano come non sia escluso che la Juventus possa fare un'offerta al Manchester United già a gennaio per il francese. Si cerca inoltre una prima punta, difficile che possa essere anticipato l'arrivo di Milik.

Il Napoli infatti chiede quasi 20 milioni di euro per cederlo subito, troppi se si considera che il giocatore potrebbe arrivare a parametro zero la prossima estate. Piace anche Giroud ma il francese sarebbe considerato elemento prezioso dal Chelsea e gli inglesi non vorrebbero cederlo. Possibile quindi un acquisto a sorpresa.