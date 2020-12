Uno dei nomi che caratterizzerà la prossima sessione di calciomercato è quello di Alejandro Gomez. Il "Papu" è in rotta in particolar modo con il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, che lo ha escluso dalla sfida contro la Roma, mettendolo ai margini della rosa. Per questo motivo la Dea sarà con ogni probabilità costretta a cederlo già a gennaio. Non mancano le società interessate a lui, in particolar modo in Italia, e il club che avrebbe mostrato maggiore interesse sarebbe l'Inter, in cerca di rinforzi nel reparto avanzato, visto che Pinamonti non offre le dovute garanzie e Alexis Sanchez è spesso alle prese con problemi fisici.

Conte chiede Gomez

A chiedere il Papu Gomez - secondo alcune indiscrezioni giornalistiche - sarebbe stato in particolar modo il tecnico dell'Inter, Antonio Conte. L'allenatore nerazzurro avrebbe chiesto alla dirigenza un rinforzo nel reparto avanzato a causa dei continui problemi fisici soprattutto di Alexis Sanchez, che rischia di tornare in campo solo a gennaio dopo aver saltato le sfide contro il Napoli e contro lo Spezia.

Resta da convincere l'Atalanta che, comunque, pur essendo disposta a discutere della cessione del proprio numero dieci, non intende affatto lasciarlo andare a parametro zero, come inizialmente si era vociferato. D'altronde Gomez è stato spesso decisivo con la maglia della Dea, anche in questa stagione. Il classe 1988, pur non essendo una prima punta, ha realizzato quattro reti in dieci presenze in campionato, a fronte di un gol realizzato nelle sei partite disputate in Champions League.

Proprio nella massima competizione europea, nell'intervallo della sfida contro il Midtjylland, si sarebbe consumata la lite con il tecnico Gasperini che dovrebbe portare l'argentino a lasciare Bergamo tra meno di un mese.

La possibile Inter con Gomez

I rapporti tra Inter e Atalanta sono ottimi e questo potrebbe facilitare una possibile trattativa per Alejandro Gomez.

Non è escluso uno scambio con uno tra Gagliardini o, soprattutto, Matìas Vecino. Antonio Conte starebbe già pensando a come utilizzare il fantasista argentino. Il classe 1988, infatti, potrebbe essere utilizzato in attacco, al fianco di uno tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, un po' come ha fatto Alexis Sanchez in questi primi mesi quando è stato a disposizione di Antonio Conte.

L'allenatore nerazzurro, con il Papu, potrebbe anche pensare di riproporre il 3-4-1-2, con il fantasista alle spalle di Lautaro e Lukaku. All'Atalanta, inoltre, il giocatore ha giocato anche come regista, quindi il 3-5-2 potrebbe rimanere invariato. Il tecnico salentino, dunque, avrebbe un vero e proprio jolly a disposizione che gli permetterebbe di cambiare anche il corso della partita.