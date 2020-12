L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri dovranno sfoltire la rosa visto che, in seguito all'eliminazione dalle competizioni europee, da febbraio in poi giocheranno praticamente una volta a settimana, eccezion fatta quando ci sarà la coppa Italia. Inoltre, il club meneghino vuole abbassare il monte ingaggi, ma qualcosa verrà fatta sicuramente anche in entrata. Un rinforzo dovrebbe arrivare in mezzo al campo e l'obiettivo numero uno sarebbe il centrocampista argentino dell'Udinese, Rodrigo De Paul.

Inter su De Paul

L'Inter sarebbe al lavoro per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte.

L'allenatore nerazzurro, infatti, in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Verona ha sottolineato come durante le feste ci si siederà al tavolo con la dirigenza per delineare la strategia da attuare. Il grande obiettivo risponderebbe al nome di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino è ormai un trascinatore dell'Udinese e anche in questa stagione ha già messo a segno tre reti in dodici partite disputate in campionato. Il classe 1994 piace molto anche perché in grado di giocare in ogni ruolo del campo, visto che sia con l'Argentina che con i friulani ha dimostrato di poter giocare sia come mezzala, sia come trequartista, sia come esterno d'attacco nel 3-5-2 e nel 4-2-3-1.

I nerazzurri avrebbero anche avviato i contatti con l'Udinese, come ammesso dal noto giornalista, Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb: "Molti si domandano: chi arriverà?

Il Papu può essere un'opzione, per il resto si spenderà solo in caso di incassi. L'eccezione? De Paul. Lo vuole l'Inter, lo vuole Conte, il club parla - e molto - con l'Udinese. Attenzione".

La trattativa con l'Udinese

Inter e Udinese, dunque, starebbero discutendo del futuro di Rodrigo De Paul, già in vista della prossima sessione di calciomercato, a gennaio.

Il centrocampista argentino ha una valutazione di almeno 30 milioni di euro, cifra che difficilmente i nerazzurri potrebbero permettersi di investire, a meno che non ci siano cessioni importanti. Per questo motivo, il club meneghino potrebbero mettere sul piatto una contropartita tecnica e, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, questa potrebbe essere rappresentata da Matìas Vecino.

Il centrocampista uruguaiano ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro e sta recuperando dall'operazione al ginocchio a cui si è sottoposto tra luglio e agosto. Non è escluso che, inoltre, l'affare possa andare in porto con un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, in modo da dilazionare il pagamento più in là.