Uno dei nomi che infiammerà la prossima sessione di calciomercato è Christian Eriksen, che ormai sembra essere ai margini del progetto dell'Inter. I nerazzurri lo hanno acquistato lo scorso anno dal Tottenham, soffiandolo alla concorrenza del Real Madrid e del Paris Saint Germain. A distanza di dodici mesi, però, il giocatore è già pronto a dire addio non essendosi ambientato ed essendo ormai ai margini del progetto tattico di Antonio Conte. Proprio per questo motivo il danese avrebbe deciso di chiedere la cessione alla società nerazzurra.

Eriksen avrebbe chiesto di andare via

L'avventura di Christian Eriksen sembra essere già agli sgoccioli, dopo soli dodici mesi.

L'Inter lo ha acquistato a gennaio 2020 per poco più di 20 milioni di euro dal Tottenham, a un prezzo che era ritenuto un affare all'epoca, visto che il danese aveva una valutazione di oltre 70 milioni di euro. I nerazzurri, però, hanno approfittato del fatto che avesse il contratto in scadenza sei mesi dopo e hanno voluto anticipare il suo approdo a Milano visto che, qualora si fosse liberato a parametro zero, in agguato c'erano Paris Saint Germain e Real Madrid su tutte.

Il rendimento del classe 1992, però, è stato sicuramente al di sotto delle aspettative. Il giocatore ha messo a segno un solo gol in campionato, uno in Coppa Italia e due in Europa League, mentre in quest'annata è fermo a zero nel proprio tabellino, sia per quanto riguarda gli assist che i gol, con Antonio Conte che ha deciso di relegarlo stabilmente in panchina solo nelle ultime settimane, visto che nelle prime giornate aveva avuto alcune opportunità.

L'allenatore nerazzurro, tra l'altro, ha anche cambiato modulo, passando al 3-4-1-2, per facilitare il suo inserimento. Una situazione che avrebbe portato Eriksen a chiedere la cessione a gennaio per cercare di giocare con continuità, aprendo anche all'ipotesi di prestito pur di tornare a essere schierato con continuità dal primo minuto.

Le squadre interessate

Non mancano le società interessate a Christian Eriksen già per gennaio. L'Inter, però, vorrebbe cedere il centrocampista danese a titolo definitivo per abbassare il monte ingaggio, visto che il giocatore percepisce oltre 7 milioni di euro più bonus a stagione, e per racimolare un tesoretto da investire in entrata. Su di lui ci sarebbe anche il Manchester United, oltre a Paris Saint Germain e Real Madrid.

I nerazzurri valutano il classe 1992 almeno 30 milioni di euro, cifra che potrebbe poi essere girata all'Udinese per Rodrigo De Paul, il grande obiettivo di Beppe Marotta per rinforzare il centrocampo dell'Inter nella prossima sessione di calciomercato.