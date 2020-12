In questi primi mesi della stagione in Serie A si stanno mettendo in mostra tanti giovani talenti. La Juventus ha lanciato giocatori come Mckennie o Kulusevski, nel Milan invece sorprende l'impatto di Theo Hernandez e di Bennacer mentre nell'Inter è spesso decisivo Barella. Vicino a tanti giovani, però, sorprendono anche le prestazioni di alcuni giocatori d'esperienza. Nella Juventus ad esempio stupisce ancora Buffon, che di recente è stato decisivo fra i pali, mentre Ibrahimovic continua a dare un grande contributo dal punto di vista realizzativo e caratteriale al Milan.

Proprio lo svedese in una recente intervista rilasciata alla Uefa, si è soffermato sulla sua longevità professionale, sottolineando come ci sia differenza fra giocare a 40 anni come portiere rispetto ad un ruolo di movimento.

Lo svedese ha parlato proprio del confronto fra lui e il portiere della Juventus Gianluigi Buffon: "Per Buffon è facile giocare fino a 50 anni, deve solo stare in piedi e bloccare palloni". La punta svedese Ibrahimovic ha parlato in una recente intervista della possibilità di giocare fino a 50 anni e sulla netta differenza fra un portiere e un giocatore di movimento: "Una punta deve muoversi, creare, tirare, duellare con i difensori". Il portiere probabilmente può andare avanti più a lungo senza rimanere davvero in forma. Zlatan Ibrahimovic ha poi chiuso l'intervista sottolineando che "comunque darebbe a Buffon sempre del filo da torcere".

Ibrahimovic e Buffon: il confronto

Zlatan Ibrahimovic ha compiuto da poco 39 anni e potrebbe prolungare la sua esperienza professionale al Milan per un'altra stagione.

Molto dipenderà da come arriverà fisicamente a giugno 2021, anche perché in questo inizio stagione ha avuto diversi problemi fisici. Prima il coronavirus, successivamente un problema al polpaccio che gli ha fatto saltare diverse partite. La speranza del Milan è di recuperarlo proprio per il match di campionato contro la Juventus, previsto il 6 gennaio.

Per quanto riguarda Buffon invece, a gennaio compirà 43 anni. Il portiere della Juventus potrebbe rinnovare per un'ulteriore stagione con la società bianconera come secondo portiere. Per ciò che concerne Buffon, il portiere ha spesso dichiarato che finché fisicamente e mentalmente si sentirà in forma, continuerà a giocare. I risultati sono dalla sua parte, lo dimostra la prestazione contro il Barcellona in Champions League.