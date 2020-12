In casa Juventus tiene banco l'argomento legato al futuro di Paulo Dybala. Ad aprire il discorso è stato lo stesso numero 10 juventino al termine del match contro il Genoa. Dybala ha spiegato che il suo agente non ha ricevuto nessuna chiamata dalla Juventus durante il suo soggiorno in Italia. Nella giornata di ieri 14 dicembre, Andrea Agnelli, durante la premiazione del Golden Boy, ha sottolineato che la questione è andata in maniera diversa: " A me risulta che abbia già ricevuto un’offerta". Il Presidente della Juventus ha poi proseguito specificando che la società è in attesa di una risposta da parte di Paulo Dybala: "Noi aspettiamo serenamente una sua risposta".

Agnelli fa chiarezza sul rinnovo di Dybala

La Juventus, in questi mesi, è al lavoro per il rinnovo di Paulo Dybala. La questione, però, è un po' intricata e ancora non è arrivata la fumata bianca. Nelle ultime ore, c'è stato anche un botta e risposta tra l'argentino e Andrea Agnelli. Dybala ha professato il suo amore per la Juventus, un sentimento che è stato apprezzato dal numero uno bianconero: "Ho sentito con grande piacere il suo amore per la Juve", ha dichiarato Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus, inoltre, ha specificato che vede Dybala come futuro capitano della Vecchia Signora. Andrea Agnelli ha di fatto passato la palla al giocatore argentino visto che la Juventus è in attesa di una sua risposta sul rinnovo di contratto. La società bianconera ha fatto un'offerta a Dybala che lo pone nella top 20 dei giocatori più pagati.

La volontà della Juventus, come ha spiegato il suo presidente è quella di portare la Joya tra i primi cinque giocatori al mondo: "Lo vogliamo tra i primi cinque ma lui al momento non lo è. E questo Paulo lo sa".

Agnelli parla di Andrea Pirlo e del suo staff

La Juventus, lo scorso 7 agosto, ha deciso di esonerare Maurizio Sarri e ha deciso di affidare la sua panchina ad Andrea Pirlo.

Andrea Agnelli, durante la premiazione del Golden Boy, ha spiegato come è nata l'idea di affidare la panchina al tecnico bresciano: "Con lui le riflessioni sono iniziate tempo addietro". Il presidente della Juventus ha confidato che le idee di Andrea Pirlo lo hanno subito stregato. Agnelli, inoltre, ha spiegato che è bello vedere lavorare il tecnico e il suo staff: "Dietro c’è davvero un lavoro veramente all’unisono, tutti sanno quello che devono fare".

Il Presidente bianconero ha anche sottolineato che la società con Pirlo vede un progetto a medio - lungo termine. Infine, il numero uno bianconero ha parlato del suo rapporto con Cristiano Ronaldo: "Quello che vedo in Cris è che ha un grande senso dell’umorismo, che affascina tanto”.