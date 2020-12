L'Inter è a un bivio importate della propria stagione. La sera del 5 dicembre affronterà il Bologna in campionato e con un successo otterrebbe la terza vittoria consecutiva, portandosi momentaneamente a meno due dal Milan capolista. Mercoledì 9 dicembre, poi, ci sarà la sfida decisiva in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e un successo quantomeno non eliminerebbe i nerazzurri dalle competizioni europee, sperando che non finisca in pareggio tra Borussia Monchengladbach e Real Madrid per qualificarsi agli ottavi. Un passaggio del turno che porterebbe un tesoretto importante nelle casse del club e che spingerebbe l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ad accontentare il proprio allenatore, Antonio Conte, sul mercato.

Una delle richieste principali è quella di rinforzare l'attacco e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Arkadiusz Milik.

Inter su Milik

In caso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League il nome in cima alla lista degli obiettivi dell'Inter per la prossima sessione di calciomercato, a gennaio, è quello di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è in scadenza di contratto con il Napoli a giugno e le trattative per il rinnovo si sono arenate già da qualche mese. Non è un caso che gli azzurri abbiano provato a cederlo questa estate, ma senza successo.

Un tormentone che, dunque, potrebbe riproporsi a gennaio, con il giocatore che preme per lasciare i partenopei con sei mesi d'anticipo. Al momento, infatti, è fuori rosa essendo fuori lista sia in campionato che in Europa League.

Una condizione che rischia di fargli perdere il posto in Nazionale in vista degli Europei in programma la prossima estate. L'Inter lo vorrebbe per completare il reparto avanzato, visto che Pinamonti non offre garanzie dal punto di vista tecnico e Alexis Sanchez spesso è alle prese con problemi fisici. Milik, inoltre, per caratteristiche si sposerebbe bene in coppia sia con Lautaro Martinez che con Romelu Lukaku.

La trattativa con il Napoli

Il Napoli è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter per discutere del futuro di Arkadiusz Milik. Gli azzurri, infatti, puntano a non perdere l'attaccante polacco a parametro zero dopo l'investimento da quasi 40 milioni di euro fatto nell'estate del 2016 per acquistarlo dall'Ajax come sostituto di Higuain, nel frattempo andato alla Juventus.

La sua valutazione si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro, che l'Inter potrebbe anche investire in caso di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Non è escluso, però, che i nerazzurri possano mettere sul piatto una contropartita tecnica, in modo che entrambe le società realizzino una plusvalenza importante ai fini di bilancio, date le cospicue perdite che hanno subito negli ultimi mesi. Si è parlato molto di Matìas Vecino, ma il club meneghino potrebbe mettere sul piatto, invece, il cartellino di Radja Nainggolan, che sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso come vice Zielinski.