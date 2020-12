In questi giorni Christian Vieri ha inaugurato la "Bobo Tv" sulla piattaforma digitale Twitch. Un modo per discutere di calcio insieme ad ex compagni di squadra ed amici. Fra i protagonisti principali delle prime dirette di Vieri troviamo Daniele Adani e Antonio Cassano. Proprio quest'ultimo, in una recente diretta, si è soffermato sulla Juventus, in particolar modo su Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Riguardo l'argentino, ha ribadito il pensiero che porta avanti da tempo, ovvero che il 10 bianconero è solo un gran giocatore e non un campione. Ha infatti dichiarato: "Dybala ha sempre avuto problemi con i tecnici che lo hanno allenato, se era un fenomeno perché gli allenatori non lo reputano importante?".

Cassano ha poi aggiunto che negli ultimi 3-4 anni alla Juventus non è mai stato un titolare fisso. Su Cristiano Ronaldo invece ha detto che può rappresentare un problema ed "offuscare le idee di Pirlo". Secondo Cassano "CR7 non è adatto all'idea di calcio del tecnico della Juventus".

Cristiano Ronaldo non è adatto all'idea di calcio di Pirlo

Antonio Cassano ha dichiarato che CR7 non è il giocatore ideale per il calcio che vuole esprimere Andrea Pirlo. Ha motivato la sua considerazione rimarcando: "A Cristiano bisogna dare solo il pallone perché tanto lui la butta dentro ma con l'idea di calcio di Pirlo basata su un gioco veloce palla a terra e fra la linee il portoghese non può farlo". Lo stesso Cassano ha aggiunto che la Juventus ha preso Cristiano Ronaldo per vincere la Champions League e non lo scudetto, considerando che tanti di questi sono stati vinti con i vari Vucinic, Matri e Quagliarella.

Secondo l'ex punta della Sampdoria CR7 è un problema per molti allenatori dal punto di vista tattico nonostante con il portoghese si parta sempre dall'1 a 0. Ha poi aggiunto: "Cristiano Ronaldo non è come Messi che fa giocare bene la squadra". Cassano ha poi suggerito la punta ideale per la Juventus, ovvero Benzema o Lewandowski.

Elogi ad Immobile e Ilicic

Elogi particolari Antonio Cassano li ha voluti riservare alla punta della Lazio Ciro Immobile, sottolineando come abbia segnato 120 gol in una squadra normale come la Lazio. Più forte di lui però, secondo Cassano, è Josip Ilicic, che sta facendo bene all'Atalanta in una squadra formata da singoli mediocri. Si è poi soffermato su Lautaro Martinez, arrivato in Italia a 20 anni e che ha conquistato sin da subito la titolarità nell'Inter.

Proprio l'argentino dell'Inter è stato messo a confronto con il connazionale Dybala, sottolineando come il 10 bianconero debba dimostrare impegno e deve incidere molto di più se vuole meritare il rinnovo di contratto con la Juventus.