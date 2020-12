Uno dei giocatori che con ogni probabilità lascerà l'Inter nella prossima sessione di calciomercato è Christian Eriksen. Il centrocampista danese non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano e ormai sembra essere finito ai margini dello scacchiere tattico di Antonio Conte. Anche l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha lasciato intendere nel pre-partita del match di campionato contro lo Spezia come il classe 1992 sia tra quei giocatori trasferibili e per cui si cercherà una sistemazione a gennaio. Sono tante le società che avrebbero fatto un sondaggio e, nonostante i rumors sul forte interesse del Paris Saint Germain, su di lui ci sarebbe pure il Real Madrid.

Real Madrid su Eriksen

Nei giorni scorsi si è parlato molto dell'interesse del Paris Saint Germain per Christian Eriksen. L'arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina dei parigini non ha fatto altro che alimentare questi rumors, dato che l'allenatore argentino è stato colui che ha esaltato al massimo il centrocampista danese ai tempi del Tottenham.

Il club francese, però, non sarebbe l'unico interessato, visto che su di lui avrebbe messo gli occhi anche il Real Madrid. I blancos già lo scorso anno avevano pensato al danese quando era in scadenza di contratto con gli Spurs, prima dell'inserimento dell'Inter, che ha bruciato la concorrenza di tutti mettendo sul piatto oltre 20 milioni di euro. Il Real Madrid cerca un giocatore con quelle caratteristiche, in grado di alzare il tasso tecnico del reparto e bravo a rifornire gli attaccanti pur giocando in un 4-3-3, esattamente come faceva nel Tottenham.

In nerazzurro il giocatore non è mai riuscito a mostrare a pieno le proprie qualità, nonostante Antonio Conte abbia anche cambiato modulo per cercare di esaltarne le caratteristiche, passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2.

Possibile scambio

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Real Madrid avrebbe già fatto un sondaggio per Christian Eriksen, ma l'Inter avrebbe già fatto sapere di non voler cedere il centrocampista danese in prestito secco o con diritto di riscatto: la volontà sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo, aprendo all'opzione del prestito solo con l'obbligo di riscatto.

Per questo motivo le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari con il fantasista Isco. Anche lo spagnolo non sta vivendo un periodo semplice della propria carriera, visto che non sta trovando spazio nello scacchiere tattico di Zinedine Zidane. Alla luce di ciò, uno scambio potrebbe sistemare due problemi importanti e, inoltre, far realizzare due plusvalenze che darebbero fiato ai bilanci, colpiti dalle perdite post dovute alla pandemia.