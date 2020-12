Mancano pochi giorni all'apertura della sessione invernale di Calciomercato e i club si stanno già muovendo per cercare di rinforzarsi al meglio. Tra le società protagoniste ci sarà l'Inter, che farà molto sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. Uno dei reparti che la società nerazzurra - con ogni probabilità - rivoluzionerà è quello di centrocampo,visto che in uscita ci sarebbero almeno tre giocatori: Christian Eriksen, Radja Nainggolan e Matìas Vecino. In entrata, invece, il sogno risponderebbe al nome di Donny Van De Beek, che non sta riuscendo a ritagliarsi un ruolo di primo piano al Manchester United.

Sogno Van De Beek per l'Inter

Il grande sogno dell'Inter per la prossima sessione di calciomercato di gennaio, stando a quanto riportato da Tuttosport, sarebbe Donny Van De Beek. Il centrocampista olandese è stato acquistato questa estate dal Manchester United, che lo ha prelevato dall'Ajax per 40 milioni di euro. Il rendimento non è stato dei migliori fino ad ora, visto che il giocatore non è riuscito a fare la differenza. Sono state 10 le sue presenze accumulate in Premier League, mettendo a segno una rete, mentre in Champions League ha giocato tutte e sei le partite senza, però, mai timbrare il cartellino.

I nerazzurri lo vorrebbero per alzare il tasso tecnico del reparto, nonostante il giocatore abbia le caratteristiche per fare la differenza in fase di interdizione.

Il classe 1997, infatti, può giocare in diversi ruoli, potendo essere schierato sia come trequartista nel nuovo 3-4-2-1 di Antonio Conte o come mezzala nel classico 3-5-2. Dunque si tratta di un giocatore con caratteristiche ben diverse rispetto a Christian Eriksen, che non è mai riuscito ad adattarsi nello schieramento tattico del tecnico nerazzurro.

La trattativa con il Manchester United

I rapporti tra Inter e Manchester United, come testimoniano le operazioni che hanno portato a Milano Alexis Sanchez, Ashley Young e Romelu Lukaku, sono sicuramente ottimi e per questo motivo è tutt'altro da escludere un trasferimento di Donny Van De Beek all'ombra del Duomo. La valutazione del centrocampista olandese, comunque, non può essere inferiore ai 35 milioni di euro, visto il pesante investimento fatto dai Red Devils soltanto pochi mesi fa.

Non è escluso che si possa intavolare uno scambio alla pari che veda coinvolto proprio Christian Eriksen, ormai condierato in uscita dai nerazzurri e che piace agli inglesi già dallo scorso anno, quando erano pronti ad accaparrarselo a parametro zero, visto che era in scadenza di contratto con il Tottenham prima dell'inserimento dell'Inter.