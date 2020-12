L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato visto che sono tanti i discorsi in sospeso, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. I nerazzurri, però, sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato, visto che serve qualcuno che possa far rifiatare soprattutto Romelu Lukaku, che in rosa non ha un giocatore con le stesse caratteristiche che possa farlo rifiatare. Per questo motivo, il club meneghino avrebbe messo gli occhi sul centravanti del Cagliari, Leonardo Pavoletti.

Inter su Pavoletti

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato visto che in questa prima parte della stagione i nerazzurri hanno avuto qualche carenza in quel reparto. Andrea Pinamonti, infatti, è ancora molto giovane e non ha convinto, mentre Alexis Sanchez è spesso costretto ai box per dei problemi fisici. Per questo motivo la società vuole cautelarsi e proverà a regalare al tecnico, Antonio Conte, un elemento che possa far rifiatare Romelu Lukaku, che ha giocato praticamente sempre in questa prima parte dell'annata, eccezion fatta la trasferta di Sassuolo, dove è partito dalla panchina, e quella di Madrid, in cui è rimasto a Milano per un problema fisico.

Il nome finito nel mirino di Ausilio e Marotta, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe quello di Leonardo Pavoletti.

Il centravanti è tornato in campo in questa stagione dopo aver superato due gravi infortunio alle ginocchia. L'attaccante, con la maglia del Cagliari, ha realizzato una rete in questa stagione, collezionando undici presenze in campionato, anche a causa del fatto che l'attaccante titolare, Giovanni Simeone, ha dovuto fare i conti con il Coronavirus.

La trattativa con il Cagliari

Cagliari e Inter sono pronte a sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Leonardo Pavoletti. L'attaccante non è ritenuto incedibile, proprio perché in rosa i rossoblu hanno già una prima punta come Giovanni Simeone e un giocatore che può adattarsi in quel ruolo come Joao Padro. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, inoltre, gli interessi dei due club potrebbero intrecciarsi.

Non è un mistero l'interesse dei sardi nei confronti di Radja Nainggolan, ormai ai margini dello scacchiere tattico di Antonio Conte. Proprio per questo motivo, le due società starebbero ragionando su un possibile scambio di prestiti per poi discutere l'eventuale acquisto a titolo definitivo al termine della stagione, quando magari si potrà contare nuovamente sugli introiti da stadio dopo l'emergenza relativa al Coronavirus.