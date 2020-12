L'Inter potrebbe provare a rinforzarsi ulteriormente nelle prossime sessioni di calciomercato. Difficile pensare a investimenti pesanti a gennaio, quando si proverà a cogliere le occasioni che il mercato fornirà, soprattutto attraverso il tesoretto ricavato dalle eventuali cessioni. Diverso, invece, dovrebbe essere il discorso per la prossima estate, quando tutti si augurano che l'emergenza sanitaria ed economica sia alle spalle. Uno dei ruoli che potrebbe essere rinforzato è quello avanzato, soprattutto alla luce dei possibili assalti dei top club europei per Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Per questo motivo, i nerazzurri si sarebbero cautelati e avrebbero avviato i contatti per il centravanti norvegese Erling Haaland.

L'Inter pensa a Haaland

Uno dei nomi che potrebbero infiammare la prossima sessione di calciomercato è Erling Haaland. Il centravanti norvegese sembra un predestinato visto che, nonostante la giovanissima età, segna con continuità e indistintamente tra campionato e Champions League. Solo in questa stagione, con la maglia del Borussia Dortmund, l'attaccante ha messo a segno dieci reti in otto partite in Bundesliga e sei reti in quattro presenze in Champions League, saltando le ultime partite per un problema fisico. Una media mostruosa, da più di un gol a partita per il classe 2000.

I tedeschi lo hanno acquistato a gennaio dal Salisburgo a un prezzo praticamente irrisorio guardando la sua valutazione e il suo rendimento oggi, avendo versato nelle casse del club austriaco 20 milioni di euro.

Già lo scorso anno, tra l'altro, Haaland aveva segnato a raffica prima con il Salisburgo e poi con il Borussia. Il suo agente è Mino Raiola, che non a caso negli ultimi mesi ha riallacciato i rapporti con l'Inter. A testimonianza di ciò c'è anche l'accordo per il rinnovo di contratto di uno dei suoi assistiti, Stefan De Vrij, annunciato ieri. E proprio a proposito della squadra nerazzurra, il noto procuratore ha sottolineato come gli manchi una punta top: "Sono forti e hanno un grande allenatore.

Forse manca una punta top".

La trattativa con il Borussia Dortmund

Erling Haaland avrebbe una clausola rescissoria da 75 milioni di euro ma questa scatterà dal 2022. Per questo motivo l'Inter, come tutti gli altri club interessati, se vorrà il centravanti norvegese dovrà sedersi al tavolo delle trattative con il Borussia Dortmund. La valutazione del classe 2000 è di circa 100 milioni di euro, ma non è escluso che i nerazzurri possano inserire una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico.

Nell'affare, dunque, potrebbe finire uno tra Christian Eriksen, che il Borussia aveva chiesto in prestito già questa estate, e Marcelo Brozovic, valutati entrambi tra i 35 e i 40 milioni di euro.