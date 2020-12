La vittoria netta contro il Barcellona al 'Camp Nou' rappresenta un importante passo in avanti per la Juventus dal punto di vista del gioco. Il 4-4-2 messo in campo da Pirlo è riuscito a contenere la squadra catalana, di certo lontana parente di quella ammirata fino a qualche stagione fa. Nella formazione titolare scesa in campo a Barcellona non figurava per la Juventus il nome di Paulo Dybala, entrato a cinque minuti dalla fine al posto di Alvaro Morata. L'argentino, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, è sempre più lontano da una riconferma in bianconero sia per motivi tecnici che contrattuali.

Nelle ultime ore si parla di un interessamento di alcune società inglesi per l'argentino. Indiscrezione recente però è quella lanciata dall'esperto di mercato di Mediaset Claudio Raimondi che, durante la trasmissione televisiva Pressing, ha parlato di un possibile scambio che coinvolgerebbe Paulo Dybala e il centrocampista offensivo del Barcellona Philippe Coutinho. Raimondi ha infatti dichiarato: "Il Barcellona offre Coutinho per Dybala".

Possibile scambio Coutinho-Dybala fra Barcellona e Juventus

Secondo il giornalista sportivo Claudio Raimondi, Barcellona e Juventus potrebbero di nuovo ritornare a collaborare dal punto di vista del mercato dopo lo scambio effettuato la scorsa estate e che ha portato Arthur Melo a Torino e Miralem Pjanic in Spagna.

Paulo Dybala potrebbe finire in Catalogna, mentre alla Juventus arriverebbe il nazionale brasiliano Coutinho. Il 10 bianconero starebbe valutando la possibilità di rilanciarsi in Spagna, anche perché potrebbe prendere il posto di Leo Messi. Il classe 1987 va in scadenza di contratto a giugno 2021 con i catalani e attualmente non ci sono i presupposti di un possibile rinnovo di contratto.

Dybala gradirebbe la possibilità di sostituire al Barcellona il suo connazionale.

La situazione contrattuale di Paulo Dybala

L'inizio di stagione complicato di Paulo Dybala alla Juventus potrebbe dipendere non solo da una condizione fisica non ottimale, ma anche dai problemi dal punto di vista contrattuale con la società bianconera. Attualmente infatti non ci sarebbero i presupposti per un rinnovo di contratto per il 10 bianconero, troppa la distanza fra offerta della Juventus (10 milioni di euro a stagione) e le richieste del giocatore (circa 15 milioni di euro a stagione).

Nelle ultime ore si parla anche di un possibile approdo dell'argentino al Manchester United, in uno scambio che porterebbe Paul Pogba a Torino. Come dichiarato dal suo agente sportivo Mino Raiola, il francese lascerà il Manchester United. Probabile lo faccia già durante il Calciomercato invernale. La destinazione Juventus sarebbe gradita al nazionale francese.