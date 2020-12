Il nome di Paul Pogba viene spesso accostato alla Juventus visto che il giocatore sarebbe intenzionato a lasciare il Manchester United. Infatti, nei giorni scorsi, il suo agente ha spiegato che la storia tra il francese e i Red Devils sarebbe ai titoli di coda. Dunque, molti club sarebbero pronti a farsi avanti per avere Paul Pogba e tra le pretendenti ci sarebbe anche la Juventus. Al momento, però, sembra difficile che i bianconeri possano farsi avanti per il francese già a gennaio, ma attenzione alla variabile Raiola che è spesso in grado di portare in porto le trattative più difficili. In ogni caso vista l’emergenza Covid sembra difficile che la Juventus possa arrivare a Pogba senza dover fare prima un sacrificio.

Il giocatore di cui i bianconeri potrebbero privarsi è Paulo Dybala. Infatti, al momento l'argentino non ha ancora rinnovato con la Juventus e il suo contratto scadrà nel 2022. Per capire se le parti prolungheranno il loro rapporto probabilmente si dovrà aspettare il 2021, ma Dybala potrebbe essere la chiave proprio per arrivare a Pogba.

Dybala, futuro in bianconero in bilico

Paul Pogba sarebbe sempre il sogno di mercato della Juventus. Ma arrivare al francese non sembra affatto facile visto l’ingaggio del giocatore. A questo si aggiunge la crisi economica perciò la Juventus prima di farsi avanti per avere il francese dovrà fare un paio di conti. Ma la soluzione per i bianconeri potrebbe essere Paulo Dybala. Infatti, la Juventus potrebbe provare a fare uno scambio con i Red Devils, proponendo l’argentino per il francese.

Pogba sarebbe ben contento di tornare a Torino, con lui il centrocampo juventino avrebbe maggiore qualità.

Pirlo ha trovato la giusta soluzione a centrocampo

Nelle ultime partite, Andrea Pirlo sembra aver trovato la giusta soluzione per far rendere al meglio il suo centrocampo. Infatti, la presenza di Weston McKennie garantisce alla Juventus la giusta dinamicità.

Certamente, però, la mediana bianconera può migliorare e quella qualità in più la potrebbe portare Paul Pogba. Il francese potrebbe giocare con tutti i giocatori presenti nella rosa della Juventus. Anche se, in questo momento, gli intoccabili di Andrea Pirlo sembrano essere solo Weston McKennie e Adrien Rabiot, mentre Arthur alterna prestazioni positive a prestazioni un po’ meno buone.

Bentancur, invece, sembra essere il giocatore più in difficoltà. L’uruguaiano paga lo sforzo fatto al termine della scorsa stagione e adesso sembra accusare maggiormente la fatica. Dunque, l’innesto in rosa di Paul Pogba garantirebbe ad Andrea Pirlo maggiore qualità e le soluzioni da attuare sarebbero ancora di più. In ogni caso bisognerà attendere le prossime finestre di mercato per capire se davvero il francese potrà tornare alla Juventus oppure no.