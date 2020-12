Negli ultimi mesi si è parlato molto del futuro di Paulo Dybala. L'argentino, però, non si è mai espresso sull'argomento e ha pensato soprattutto al campo. Dybala, nelle ultime ore, ha rotto il silenzio in merito al possibile rinnovo con la Juventus: "Si è parlato tanto, purtroppo si dicono tante cose non vere". Dunque, il numero 10 juventino ci ha tenuto a dire che le cifre circolate finora non sono veritiere. Inoltre, l'intenzione di Dybala sembra essere ben chiara ed è quella di restare alla Juventus: "Io amo la Juventus".

Dybala e il rapporto con i tifosi

Paulo Dybala è molto legato ai tifosi della Juventus e si è detto molto dispiaciuto delle recenti notizie che lo hanno riguardato: "Ho un bel rapporto con i tifosi e queste cose vengono dette per metterli contro di me".

Dybala non ha gradito le varie voci che riguardavano le sue richieste di ingaggio per il rinnovo di contratto con la Juventus. Il numero 10 juventino, intervistato nel post gara con il Genoa, ha sottolineato che le cifre riportate dai media non erano vere: "Sarebbe bello che si dicesse la verità, - ha detto il giocatore della Juventus - parlare di cifre nella situazione in cui siamo adesso mette la gente contro di me".

Dybala parla di Pirlo

Paulo Dybala negli ultimi mesi non è riuscito a esprimersi al meglio, visto che è reduce da alcuni acciacchi fisici. Il numero 10 juventino ha parlato proprio di questo momento complicato: "Erano tante partite che non ero sereno. Non ero io". Dunque, non è stato un periodo facile per Dybala, ma il gol contro il Genoa potrebbe averlo sbloccato: "Penso che per noi attaccanti fare gol dà molta fiducia".

Infine, Paulo Dybala ha anche parlato del suo rapporto con Andrea Pirlo: "Con il mister abbiamo un grandissimo rapporto. Parliamo sempre". Dunque, il legame tra il tecnico bresciano e il suo numero 10 è solido e i risultati si sono visti nella sfida contro il Genoa.

Dybala e compagni pensano ai prossimi impegni

Adesso per Paulo Dybala e per i suoi compagni è tempo di pensare ai prossimi importanti impegni.

La Juventus, mercoledì 16 dicembre, sarà in campo per affrontare l'Atalanta. Quella contro i nerazzurri sarà una sfida molto importante e Andrea Pirlo dovrà decidere chi far giocare. La Juventus, però, non sta pensando solo al campionato, visto che oggi 14 dicembre è andato in scena il sorteggio di Champions League. I bianconeri incontreranno il Porto a metà febbraio.

Dunque, adesso, per la Juventus sarà il momento di pensare solo ed esclusivamente al campionato e prima della pausa di Natale, la vecchia signora avrà di fronte a sé tre partite. Poi da metà febbraio si penserà anche alla Champions League e come ha sottolineato Pavel Nedved bisognerà arrivare al top al match contro il Porto: "È molto molto importante arrivare nel momento giusto in grande forma".