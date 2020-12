La Procura Figc ha aperto un'inchiesta su Buffon in merito a una presunta bestemmia in campo del portiere della Juventus. Il giocatore bianconero infatti in Parma-Juventus si sarebbe rivolto con una bestemmia all'indirizzo di un suo compagno di squadra (Portanova) al quale chiedeva di giocare con più determinazione. Di recente in Serie A è stato squalificato per una giornata Bryan Cristante per aver utilizzato delle imprecazioni dopo un gol subito dalla Roma. Dal 1999 bestemmie e blasfemie non sono punite in Italia, a deciderlo fu l'Unione Europea che stabilì sono una sanzione pecuniaria ai 'colpevoli' e alle società proprietarie del cartellino.

Di recente però la Figc ha deciso di applicare pene più severe a chi bestemmia, a maggior ragione in questi mesi con gli stadi vuoti. Non è la prima volta che Gianluigi Buffon finisce sotto il mirino della Procura della Figc. Era già successo nel 2011 in occasione di un match fra Juventus e Udinese. In quell'occasione però il giocatore non venne squalificato in quanto disse di non aver bestemmiato ma di aver detto 'zio'.

Il caso Del Piero nel 1996

Nel 1996 ci fu un altro caso che coinvolse un altro giocatore della Juventus. Ci riferiamo ad Alex Del Piero, che in una partita di Champions League contro il Real Madrid bestemmiò dopo aver ricevuto un'ammonizione. In quel caso però la Uefa decise di non prendere provvedimenti nei confronti del giocatore della Juventus.

Una decisione che non venne presa benissimo da Padre Bernardini, fondatore della nazionale italiana Frati Cappuccini. Il frate esclamò in quell'occasione: "Uno scandalo, Alex Del Piero doveva essere espulso. Prima si fa il segno della croce e poi si lascia andare così?".

La procura Figc ha aperto un'inchiesta sulle parole di Buffon in Parma-Juventus

Il Giudice Sportivo dopo il match Parma-Juventus ha deciso di non sanzionare Buffon anche perché nell'audio e nel video arrivato non si è riusciti a capire bene le parole del portiere bianconero. Ci ha pensato però la Procura Figc ad aprire un'inchiesta sul caso. Probabile che Buffon venga ascoltato per capire quale sarebbero state le frasi che il portiere avrebbe detto a Portanova.

Nell'audio ed il video si nota come Buffon si rivolga a Portanova con queste parole: "Porta, mi interessa che ti vedo correre e stare lì (bestemmia) a soffrire eh, il resto non me ne frega un c***o".

Buffon dovrebbe essere disponibile contro l'Udnese

In attesa di capire la decisione della Procura Figc Buffon dovrebbe essere disponibile nel match di campionato della Juventus contro l'Udinese previsto il 3 gennaio. Dovrebbe però giocare titolare Szczesny, probabile la panchina per Dybala. Nel settore avanzato dovrebbero giocare Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.