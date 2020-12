La Juventus, in questi giorni, è già proiettata sulle nuove sfide del 2021. I bianconeri vorranno iniziare il nuovo anno al meglio vista la sconfitta subita prima di Natale contro la Fiorentina. L'uomo in più per la Juventus nel 2021 dovrà essere Cristiano Ronaldo. Di CR7 ne ha parlato anche Antonio Cassano: "Quando c'è lui parti già 1-0, senza di lui fai fatica a calciare in porta". Inoltre, nelle ultime settimane, alla Juventus è stato accostato il nome di Paul Pogba come rinforzo per il centrocampo. Antonio Cassano ha detto la sua anche sul centrocampista francese: "È un grande giocatore ma non è un campione e non sposta gli equilibri".

Cassano elogia la Juventus

Il 2020 è stato un anno agrodolce per la Juventus. Anche se i bianconeri sono comunque riusciti a portare a casa il nono scudetto consecutivo. Per questo motivo Antonio Cassano ha consegnato il premio di miglior squadra del 2020 alla Juventus: "È molto complicato vincere sempre, l'anno scorso erano chiamati a vincere il 9° scudetto consecutivo". Inoltre, l'ex attaccante ha sottolineato che la Juventus doveva entrare in un meccanismo di mentalità diverso, ovvero quello di Sarri: "Hanno fatto molti sacrifici per vincere lo scudetto che non è mai semplici". Infine, Antonio Cassano ha assegnato la palma del miglior giocatore del 2020 a Cristiano Ronaldo: "A malincuore, visto che ho un amore per Messi, è Cristiano Ronaldo!".

Per l'ex attaccante nessuno segna quanto CR7: "Fa un gol a partita, le chiacchiere le porta via il vento". Dunque, adesso, la Juventus e Cristiano Ronaldo saranno chiamati a fare altrettanto con l'arrivo del nuovo anno.

La Juventus pensa ai prossimi impegni

Mentre i vari ex giocatori come Antonio Cassano tracciano un bilancio del 2020, la Juventus pensa ai prossimi impegni.

Infatti, la Vecchia Signora, da lunedì 28 dicembre, si è ritrovata alla Continassa per mettere nel mirino le prossime sfide del 2021. Le partite per i bianconeri saranno moltissime e la squadra di Andrea Pirlo è chiamata a rimontare diversi punti in classifica. La squadra però è di buon umore ed è concentrata al massimo sui prossimi obiettivi in Italia e in Europa come ha spiegato lo stesso Cristiano Ronaldo su Instagram.

CR7 ha ricaricato le batterie durante le vacanze di Natale e adesso è pronto a guidare la Juventus. Il portoghese, nel match contro l'Udinese, sarà titolare e al suo fianco ci sarà Alvaro Morata. La Juventus, in questi giorni, proseguirà la preparazione e Andrea Pirlo avrà modo di sciogliere tutti i dubbi di formazione. I bianconeri saranno in campo anche domani 1º gennaio e svolgeranno un allenamento pomeridiano.