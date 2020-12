Dopo 14 giornate la Serie A vede il Milan capolista con 34 punti, seguito ad una sola lunghezza dai cugini dell'Inter. In terza posizione c'è la Roma di Fonseca con 27 punti, mentre il quarto posto (ultimo valevole per la Champions) al momento è occupato dal Sassuolo di De Zerbi con 26 punti.

Napoli e Juventus, che dovranno recuperare il match che li vedrà confrontarsi, sono invece rispettivamente in 5^ posizione con 25 punti ed in 6^ posizione con 24. Fuori dalla zona Europa, invece, Atalanta e Lazio che sembrano aver pagato sinora le fatiche, in termini fisici e mentali, della Champions League.

Di seguito l'analisi e i pronostici della 15^ giornata di Serie A.

Inter-Crotone

Dopo la cocente eliminazione dalle competizioni europee l'Inter di Conte, grazie alle 7 vittorie consecutive, sembra essere più che mai intenzionata a conquistare lo Scudetto. Dall'altra parte i crotonesi sono reduci da una convincente vittoria casalinga col Parma ma, al contempo, non hanno mai vinto un incontro fuori dalle mura amiche in questa stagione (due pareggi e cinque sconfitte).

Pronostico: 1 / Combo 1 + Over 2.5

Atalanta-Sassuolo

Due squadre che esprimono senza dubbio un buon calcio, a lunghi tratti spumeggiante, con 28 goal all'attivo per la Dea e 26 reti per i neroverdi. Gli ultimi sei match tra le due compagini, comprensive di campionato e Coppa Italia, sono terminate con almeno tre reti complessive.

Inoltre, è probabile che i bergamaschi vogliano riacciuffare la zona Europa, sbilanciandosi ulteriormente.

Pronostico: Over 2.5 / Over 3.5

Cagliari-Napoli

Il Cagliari di Di Francesco sta dimostrando di essere un osso duro, in particolar modo nei match casalinghi dove ha collezionato quattro risultati utili su sei (due vittorie e due pareggi). D'altro canto, i partenopei, seppur con la partita allo Stadium da recuperare, vantano la miglior difesa del campionato con 12 reti subite e hanno fatto bottino pieno in quattro dei sei match fuori dalle mura amiche disputati.

Pronostico: Under 2.5 / X

Fiorentina-Bologna

La vittoria con la Juventus ha dato una boccata d'ossigeno alla classifica e una sferzata all'entusiasmo dei viola. I rossoblu, invece, hanno sono riusciti a rimontare il 2-0 dell'Atalanta dopo 23' (doppietta di Muriel) in 2-2 finale piazzandosi ad una buona 13^ posizione di classifica con 15 punti. Due ottimi allenatori, Prandelli e Mihajlović, che probabilmente venderanno cara la pelle per consentire alla loro squadra di continuare nel trend positivo.

Pronostico: Under 3.5 / X

Genoa-Lazio

Ballardini, per la quarta volta alla guida del Grifone, è recentemente subentrato a Maran, portando a casa la seconda vittoria stagionale nella partita in trasferta con lo Spezia. Dall'altra parte, invece, i biancocelesti hanno accumulato già cinque sconfitte (di cui due in trasferta) e la vittoria in extremis del Milan nell'ultima giornata per 3-2 potrebbe aver dato una pesante botta psicologica agli uomini di Simone Inzaghi.

Pronostico: 1X / Risultato esatto 1-1

Parma-Torino

Stagione difficile per entrambe, col Parma in 16^ posizione e il Torino fanalino di coda, che profuma di lotta salvezza più di quanto ci si poteva aspettare prima della partenza del campionato. Ed invece, sia i gialloblu che i granata hanno disperato bisogno di punti, con le statistiche degli ultimi sei incontri di Serie A che li vedono in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e due match terminati in parità.

Pronostico: Under 3.5 / Somma goal Pari

Roma-Sampdoria

Complici alcune debacle, forse momentanee, delle big acclarate, la Roma naviga in 3^ posizione con 27 punti, mentre la Sampdoria sta disputando una stagione di tutto rispetto con cinque vittorie all'attivo e 17 punti ottenuti che gli valgono l'11^ posizione. Il ruolino casalingo dei giallorossi (cinque vittorie e due pareggi) sembra lasciare poco spazio a dubbi sul pronostico, sebbene i blucerchiati non se la cavino male in trasferta (tre vittorie e un pareggio).

Pronostico: 1 / Combo 1 + Goal

Spezia-Verona

Gli spezzini, in 17^ posizione a +1 dalla zona retrocessione, hanno dimostrato sinora di essere un'insidiosa neopromossa che, però, non riesce sempre a tenere il ritmo delle altre per 90', perdendo spesso punti per strada nel finale.

La squadra di Juric, invece, non è più una novità e la 9^ posizione (20 punti) con la terza miglior difesa del campionato (dopo Napoli e Juventus) ne è la prova.

Pronostico: X2 / 2

Benevento-Milan

Nella stagione 2017/18 le due squadre si sono incontrate in Serie A e, contro ogni previsione, il Milan non ha mai vinto, difatti gli Stregoni hanno ottenuto una vittoria 1-0 e un pareggio per 2-2 (con gol del portiere Brignoli), anche se poi sono retrocessi con diverse giornate d'anticipo. Ma il Benevento di questa stagione (attualmente 10° con 18 punti) sembra avere una corazza ben più coriacea, come il suo allenatore nonché storico ex rossonero Filippo Inzaghi. Dall'altra parte però c'è un Milan in grande spolvero, non solo perché capolista ma anche per il feeling che si è creato tra allenatore, giocatori e dirigenza.

Partita suggestiva per "SuperPippo" e insidiosa per i rossoneri, a prescindere da ciò che dice la classifica.

Pronostico: 1X / X

Juventus-Udinese

La Vecchia Signora ha concluso il 2020 come peggio non si poteva, perdendo 3-0 in casa contro gli acerrimi rivali della Fiorentina e vedendosi revocato il 3-0 a tavolino del match contro il Napoli (a cui è stato riassegnato il punto di penalizzazione). Un blackout che ha fatto scivolare i bianconeri in 6^ posizione (sebbene ci sia da recuperare il match col Napoli). I friulani, invece, sono in 12^ posizione con 15 punti ottenuti (di cui 8 in trasferta) e anche loro nell'ultima giornata hanno subito una sconfitta casalinga, avvenuta per mano del Benevento di Filippo Inzaghi. Per la Juventus è un'occasione imperdibile per rimettersi in carreggiata, provando a riacciuffare quanto prima il treno della vetta.

Pronostico: 1 / 1 primo tempo.