La Juventus in questa stagione sta avendo altre importanti conferme da Cristiano Ronaldo. Il portoghese si sta rivelando decisivo, in particolar modo in campionato. Per questo l'idea della società bianconera sarebbe quella di puntare su CR7 almeno fino alla scadenza del suo contratto, ovvero a giugno 2022. Molto dipenderà da Cristiano Ronaldo, anche perché non mancano le pretendenti per il portoghese. Le recenti parole del direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo, che ha aperto alla possibilità di un grande acquisto come potrebbe essere quello di CR7, potrebbero essere un segnale di un possibile addio del portoghese, che potrebbe essere stuzzicato dall'idea di trasferirsi in una società che punta a vincere a tutto come il Psg.

Come riporta SportMediaset, i francesi potrebbero presentare una ricca offerta alla Juventus in estate per l'acquisto di CR7. La società francese, nonostante la crisi dovuta all'emergenza coronavirus, non ha problemi economici e potrebbe permettersi l'acquisto di un giocatore importante come il portoghese. Inoltre, tale investimento potrebbe essere finanziato da una cessione "pesante".

Il Psg potrebbe sostituire Mbappé con Cristiano Ronaldo

Secondo SportMediaset, il Paris Saint Germain potrebbe provare ad acquistare Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarebbe considerato dalla società francese l'uomo giusto per arrivare alla tanto attesa Champions League, mai vinta dal Psg. L'eventuale acquisto di CR7 potrebbe essere finanziato dalla cessione di Mbappé, che sarebbe pronto a lasciare la Francia la prossima estate.

La punta della nazionale francese potrebbe trasferirsi al Real Madrid. Dalla sua partenza, il Paris Saint Germain conta di incassare oltre 100 milioni di euro, parte dei quali sarebbero girati alla Juventus per arrivare a Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarebbe utile anche dal punto di vista del marketing per il Paris Saint Germain, anche in previsione dei Mondiali in Qatar nel 2022.

Il mercato della Juventus

L'eventuale cessione di Cristiano Ronaldo probabilmente dipenderà soprattutto dal giocatore. La Juventus è convinta che il portoghese sia un valore aggiunto. Nel caso però CR7 decida di lasciare Torino, ci sarebbero i soldi necessari per il mercato e soprattutto la società bianconera sistemerebbe il monte ingaggi.

Si potrebbe poi puntare all'acquisto di giocatori giovani, magari sfruttando anche qualche occasione di mercato. La Juventus starebbe valutando diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno 2021 con le rispettive società. Su tutti il difensore-centrocampista David Alaba.