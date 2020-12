Negli ultimi giorni ha fatto discutere un'intervista che la punta dell'Inter Romelu Lukaku ha concesso in esclusiva a France Football. Il nazionale belga infatti si è definito fra le cinque migliori punte al mondo, sottolineando come essendo giovane possa ancora arrivare ai livelli dei vari Cristiano Ronaldo e Lewandowski. In questa stagione in Serie A, Lukaku ha giocato nove partite, otto i gol e due gli assist. In Champions League in cinque partite ha invece segnato quattro gol. Sulla punta belga si è soffermato recentemente anche l'ex capitano della Juventus Alex Del Piero. L'ex calciatore della Juventus ha sottolineato come ci sia ancora distanza fra Lukaku e due giocatori come Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski.

'Cristiano Ronaldo e Lewandowski più forti di Lukaku'

Alex Del Piero ha risposto in maniera decisa a Romelu Lukaku in riferimento alle sue parole a France Football. Il belga ha dichiarato di essere fra le cinque migliori punte a livello europeo. A tal riguardo l'ex capitano della Juventus ha dichiarato: "Per essere fra le prime cinque punte d'Europa bisogna fare di più di quello che attualmente sta facendo Romelu Lukaku". Del Piero ha poi voluto confrontare il belga con due dei migliori giocatori a livello mondiale dichiarando: "Cristiano Ronaldo e Lewandowski sono giocatori di un altro livello". Alex ha poi chiuso la considerazione dichiarando che la punta dell'Inter può fare molto di più rispetto agli standard attuali. L'opinionista di Sky Sport ha lasciato intendere quindi che il nazionale belga ha ancora margini di miglioramento.

Romelu Lukaku in Champions League

Nonostante i quattro gol su cinque partite in Champions League, Romelu Lukaku non è riuscito ad incidere nel match decisivo per la qualificazione agli ottavi della massima competizione europea. Il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk nell'ultima giornata del girone estromette la squadra di Antonio Conte sia dalla possibilità di disputare gli ottavi di Champions League che di giocare i sedicesimi di Europa League.

L'Inter è arrivata quarta nel girone. Proprio il belga è stato protagonista in negativo nel match contro gli ucraini, in maniera però del tutto fortuita. Lukaku ha respinto davanti alla porta una palla colpita da Alexis Sanchez che probabilmente si sarebbe insaccata alle spalle del portiere dello Shakhtar Donetsk. Il match si è concluso con il risultato di 0-0.