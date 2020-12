Domenica 13 dicembre alle ore 20:45 si giocherà Milan-Parma, incontro valido per l'undicesimo turno di Serie A. I rossoneri, nella decima giornata, hanno espugnato lo stadio Marassi battendo per 2-1 la Sampdoria di Ranieri, grazie alle reti di Castillejo e Kessié su rigore a cui ha risposto inutilmente Ekdal per i blucerchiati. I crociati, invece, hanno fatto bottino pieno nel match fuori dalle mura amiche contro il Genoa di Maran, col risultato di 2-1 grazie alla doppietta di Gervinho a cui nulla ha potuto la segnatura di Shomurodov per il Grifone. La partita verrà trasmessa in esclusiva sui canali Sky e sulle piattaforme streaming SkyGo e NowTv.

Milan, Ibrahimovic in dubbio

Mister Pioli e il suo Milan stanno disputando una stagione ad alti livelli, col primo posto in campionato e l'approdo ai sedicesimi di finale di Europa League, e difficilmente vorranno calare l'attenzione a poche giornate dalla sosta natalizia. Per tentare di portare a casa l'undicesimo risultato utile consecutivo in Serie A, il tecnico ex Inter potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma a difesa dei pali. Quartetto arretrato che avrà buone chance di essere composto da Theo Hernandez come terzino sinistro e Davide Calabria sul fronte opposto, nel frattempo al centro andranno a posizionarsi Romagnoli e Gabbia. Sulla mediana, considerando anche l'infortunio muscolare di Bennacer, dovremmo trovare come titolari Tonali e Kessiè.

A trequarti campo, invece, probabili gli impieghi di Calhanoglu, Diaz e Saeleameker a supporto dell'unica punta Rebic. Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic saranno da valutare e, in caso fosse recuperato per il match, ci sarebbe buone possibilità che possa prendere il posto di Rebic come vertice d'attacco.

Parma, Gervinho e Brunetta probabili trequartisti

Fabio Liverani e il suo Parma navigano in 16esima posizione di classifica con 10 punti ottenuti, e sono ben consapevoli che per non uscire sconfitti in questa trasferta dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo. L'allenatore laziale, per tentare di insidiare la capolista, potrebbe scegliere il cosiddetto "albero di Natale", ovvero il 4-3-2-1, con Sepe come estremo difensore.

In difesa i titolari dovrebbero essere Busi e Iacoponi come terzini, mentre la coppia Osorio-Alves farà da schermo centrale. Scozzarella, Hernani e Kurtic avranno buone chance di piazzarsi in mezzo al campo dal primo minuto. Brunetta e Gervinho, infine, saranno presumibilmente i trequartisti dell'incontro, i quali avranno il compito di fornire palle goal all'unica punta Cornelius.

Le probabili formazioni di Milan-Parma:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Hernandez, Gabbia, Romagnoli, Calabria, Tonali, Kessiè, Calhanoglu, Diaz, Saelemaekers, Rebic (Ibrahimovic). Allenatore: Pioli.

Parma (4-3-2-1): Sepe, Busi, Bruno Alves, Osorio, Iacoponi, Scozzarella, Kurtic, Hernani, Brunetta, Gervinho, Cornelius. Allenatore: Liverani.