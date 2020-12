Romelu Lukaku ha conquistato tutti in questo anno e mezzo con la maglia dell'Inter. Il centravanti belga è arrivato nell'estate del 2019 tra un po' di scetticismo dopo una stagione sotto tono con la maglia del Manchester United. Nonostante ciò, il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, lo ha voluto fortemente per prendere il posto di Mauro Icardi, ceduto poi al Paris Saint Germain. Il club meneghino non era l'unico interessato a Big Rom e, infatti, ha dovuto battere la concorrenza della Juventus, bloccata anche dal rifiuto di Paulo Dybala di trasferirsi in Inghilterra. Bianconeri che, però, non avrebbero perso di vista l'attaccante e sarebbero pronti a un nuovo tentativo la prossima estate.

Lukaku nei pensieri della Juventus

La Juventus, stando a quanto riportato da 90min.com, starebbe ancora pensando a Romelu Lukaku. I bianconeri sono alla ricerca di un vero numero nove che possa essere affiancato a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Il centravanti belga ha confermato di poter fare la differenza in questi mesi con la maglia dell'Inter. Lo scorso anno ha superato quota trenta reti in un'unica stagione, facendo anche meglio di Ronaldo il Fenomeno al suo primo anno in nerazzurro, trascinando la squadra in finale di Europa League.

Anche quest'anno l'attaccante belga ha ripreso a segnare con continuità, realizzando otto reti in nove presenze in campionato, a fronte di quattro reti messe a segno in quattro partite disputate in Champions League, avendo saltato la partita di andata contro il Real Madrid.

Numeri che avrebbero convinto ulteriormente la Juventus, per la prossima estate, a fare un nuovo tentativo per "Big Rom", anche se sarà tutt'altro che semplice convincere l'Inter a privarsi del proprio centravanti e non è escluso che succeda quanto accaduto con Icardi negli anni passati, quando la Juve bussava annualmente alle porte del club meneghino ricevendo sempre il rifiuto anche a sedersi al tavolo delle trattative.

Lukaku che, tra l'altro, ai microfoni di France Football ha ammesso: "Faccio parte dei primi cinque attaccanti al mondo. Se Cristiano Ronaldo, Messi o Lewandowski hanno superato i loro limiti, perché non potrei riuscirci anch’io?".

La possibile trattativa

La Juventus, però, il suo tentativo lo farà e ha le carte per provare a convincere l'Inter. I bianconeri, già prima del trasferimento a Milano, avevano provato ad acquistare Romelu Lukaku offrendo uno scambio alla pari al Manchester United con Paulo Dybala, ma l'affare era saltato a causa della volontà della Joya di non lasciare i bianconeri.

Il club torinese potrebbe ora fare lo stesso proprio con i nerazzurri, mettendo sul piatto il cartellino del fantasista argentino, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e, dunque, senza rinnovo sarà ceduto.

L'Inter, dal suo canto, è pronta a blindare ulteriormente Lukaku e difficilmente accetterà tale scambio, tanto da voler rinnovare il contratto del proprio centravanti. Ai nerazzurri interesserebbe Dybala, ma solo con uno scambio con Christian Eriksen, fuori dal progetto.