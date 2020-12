La Juventus nelle ultime stagioni ha investito molto nel settore difensivo. Demiral e De Ligt si sono oramai integrati alla grande nella difesa bianconera e stanno dando un contributo importante. Il nazionale turco nelle ultime settimane è stato condizionato da qualche acciacco fisico, che deriva anche dai tanti mesi in cui è stato fermo per la rottura dei legamenti del ginocchio. Restano invece dei dubbi sull'affidabilità fisica di Giorgio Chiellini, che continua ad avere ricadute muscolari. Non è escluso che il capitano bianconero possa valutare l'addio al calcio la prossima estate. Anche per questo la Juventus si starebbe muovendo per trovare dei rinforzi per la difesa, possibilmente di esperienza.

Come scrive il giornalista sportivo Massimo Pavan su tuttojuve.com, la Juventus continua a valutare la possibilità di portare a Torino la prossima estate il difensore centrale del Real Madrid Sergio Ramos. Il nazionale spagnolo infatti va in scadenza di contratto a giugno 2021 e non ha ancora rinnovato il suo contratto.

Sergio Ramos possibile investimento a parametro zero in estate

La Juventus starebbe pensando a Sergio Ramos come possibile investimento a parametro zero per il prossimo Calciomercato estivo. Il classe 1986 infatti ancora non ha trovato l'intesa sul rinnovo di contratto con il Real Madrid e chiederebbe almeno 12 milioni di euro a stagione. La Juventus, nonostante la volontà di attutire le spese riguardanti il monte ingaggi, starebbe pensando di cogliere l'opportunità in quanto avrebbe anche l'agevolazione fiscale del 'Decreto Crescita'.

Con questa normativa emanata dal Governo italiano, le società italiane che acquistano giocatori dall'estero hanno un risparmio importante a livello di tassazione. Andrebbe quindi a pagare un lordo evidentemente più contenuto rispetto al tesseramento di un giocatore che arriva dal campionato italiano.

Gli investimenti a parametro zero

La Juventus però segue un altro difensore che potrebbe liberarsi a parametro zero la prossima estate.

Si tratta di David Alaba, che potrebbe quindi lasciare gratis a giugno 2021 il Bayern Monaco. Di recente anche il dirigente bavarese Rumenigge ha confermato la possibilità che il nazionale austriaco possa fare una nuova esperienza professionale ma non ha escluso neanche una sua permanenza. Altri giocatori nella lista di mercato di Paratici che si liberano a parametro zero la prossima estate sono Angel Di Maria, Memphis Depay e Hakan Calhanoglu.

Proprio il nazionale turco sarebbe stato individuato come il sostituto ideale di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese potrebbe lasciare Torino la prossima estate. Essendo arrivato a parametro zero nell'estate 2019, potrebbe generare quindi una plusvalenza finanziaria importante.