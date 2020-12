La Juventus nelle ultime stagioni sta investendo molto sui giovani. Già da questa stagione il tecnico Pirlo sta attingendo molto dalla seconda squadra bianconera, basti vedere i minuti raccolti in Serie A dai vari Frabotta, Portanova e Dragusin. La società bianconera nelle ultime settimane starebbe seguendo sul mercato altri talenti, magari da acquistare e girare in qualche società ''amica'' di Serie A. Nelle ultime ore si è parlato di un concreto interessamento della Juventus per il talento americano del Dallas Fc Bryan Reynolds. Il terzino destro è un classe 2001 e si è messo in evidenza in questa stagione nella Major League Soccer.

Sull'argomento si è soffermato il giornalista Gianluca Di Marzio, che ha parlato di un possibile acquisto di Reynolds da parte della Juventus in sinergia con il Cagliari. L'idea sarebbe non solo quella di farlo crescere in una società amica ma anche quella di non occupare un posto da extracomunitario.

La Juventus potrebbe acquistare Reynolds

Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio recentemente ha dichiarato: "La Juventus ha fissato un incontro giovedì con gli agenti di Reynolds per capire la fattibilità dell'acquisto. Non avendo un posto libero da extracomunitario, l'idea è quella di acquistarlo in collaborazione con il Cagliari". Ci sarebbero diverse società sul giovane terzino americano. Oltre alla Roma, di recente anche il Bruges avrebbe presentato un'offerta al Dallas Fc per l'acquisto del giocatore.

Si parla di una proposta da 7 milioni di euro alla società americana e un contratto di quattro anni a 750 mila euro a stagione per il giocatore. In ogni caso la Juventus potrebbe essere agevolata per l'acquisto del giovane anche per la presenza in rosa di McKennie, votato recentemente come il migliore giocatore americano dell'anno.

La Juventus segue diversi giovani

Bryan Reynolds potrebbe essere acquisto e girato in prestito al Cagliari. L'idea della Juventus potrebbe essere quella di fargli accumulare esperienza nella società sarda per almeno una stagione e mezza. Il classe 2001 infatti è uno dei talenti del calcio americano e potrebbe in futuro raccogliere l'eredità di Cuadrado sulla fascia destra della Juventus.

A proposito di giovani, la Juventus sta seguendo altri talenti appena ventenni. Piace Mattia Lovato dell'Hellas Verona e soprattutto Nicolò Rovella del Genoa. Il centrocampista ligure è un classe 2001 e andrà in scadenza di contratto a giugno 2021.