Quando si incontrano Juventus e Fiorentina non è mai una partita normale. Il campionato 1981-1982 vinto dai bianconeri sui viola grazie ad un rigore di Brady, all'ultima giornata a Catanzaro, il trasferimento dai toscani ai piemontesi di Roberto Baggio, sono due delle motivazioni per le quali fra le Juve e Fiorentina vi è una rivalità importante. Il 'divin codino' non è l'unico giocatore passato dalla squadra di Firenze alla Juventus. Recentemente fu protagonista di un movimento di mercato Federico Bernardeschi con un trasferimento poco apprezzato dalla tifoseria viola. Nell'ultima sessione di mercato è stato, invece, Federico Chiesa ad aver lasciato la Fiorentina per approdare ai bianconeri al termine di una 'telenovela' di calciomercato.

I supporters di fede fiorentina non presero bene quest'ultima operazione. Non furono di certo eleganti alcune frasi rivolte al fratello Lorenzo sui social, come "Famiglia di mercenari, accidenti a tuo babbo e tuo fratello". Sicuramente per Federico Chiesa questa gara sarà dal sapore particolare.

Chiesa in viola

L'esterno della Juventus è arrivato a dieci anni nel settore giovanile della Fiorentina. Nella stagione 2016-2017 passò alla prima squadra per volontà del tecnico Paulo Sousa. Proprio contro i bianconeri il suo esordio in Serie A. Il 20 agosto 2016, nemmeno 19enne, l figlio d'arte di Enrico ha giocato a Torino nella partita persa 2-1 dai viola giocando dal primo minuto- Il suo primo gol con i toscani lo ha realizzato in Europa League contro il Qarabag l'8 dicembre del 2016.

La prima segnatura nella massima serie giunse il 21 gennaio 2017 a Verona contro il Chievo mettendo a segno la rete del definitivo 0-3. Concluse la sua prima annata con la Fiorentina con 34 presenze e 4 reti. In particolare nella stagione successiva cambiò posizione in campo, avanzando il suo raggio d'azione divenendo un attaccante esterno di un tridente.

La Fiorentina era allenata da Pioli e Chiesa segnò 6 gol in 36 partite di Serie A. Il 30 gennaio 2019 siglò la prima tripletta in carriera contro la Roma nel 7-1 finale dei quarti di finale di Coppa Italia. Tra Serie A e coppe, Chiesa ha siglato 34 reti in 153 presenze con la Fiorentina.

Chiesa in bianconero

Nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, poi, il passaggio alla Juventus poco apprezzato dalla tifoseria.

Il 5 ottobre 2020 si concretizzò il suo trasferimento con la formula del prestito biennale. La volontà del calciatore è stata chiara scegliendo di passare da una squadra che sta vivendo anni complicati a quella che sta dominando in Italia da nove campionati ed ha raggiunto due finali di Champions League. L'esordio è stato da dimenticare per Chiesa che, a Crotone, ha siglato l'assist per il pareggio di Morata e poi, nella ripresa, è stato espulso. Ultimamente, però, il tecnico Andrea Pirlo gli sta dando continuità. Il 2 dicembre 2020, nella gara di Champions League contro la Dinamo Kiev segnò il suo primo gol in bianconero. In campionato, invece, la rete è giunta il 16 dicembre, sempre in casa, contro l'Atalanta mettendo a segno il gol dell'1-0, prima del pareggio nella ripresa di Freuler.

Nella rifinitura di ieri, 21 dicembre, Pirlo l’ha provato nell’undici titolare: dovrebbe partire a sinistra, largo nel 3-4-1-2, anche se non si escludono le classiche sorprese last minute.