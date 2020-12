La Juventus in estate ha piazzato in maniera sorprendente il colpo Alvaro Morata. La sorpresa è nata dal fatto che gran parte dei media sportivi accostano alla società bianconera Suarez e Dzeko. Per questo l'acquisto dello spagnolo è stato percepito da molto come un ripiego vista l'impossibilità di arrivare all'uruguaiano e al bosniaco. A smentire queste voci ci ha pensato l'agente sportivo di Alvaro Morata Juanma Lopez, che ha ribadito come la Juventus abbia sempre considerato lo spagnolo una prima scelta per il settore avanzato. Ha infatti dichiarato che la società bianconera da tempo stava pensando di acquistarlo ma il problema è che l'Atletico Madrid inizialmente non apriva ad una cessione in prestito ma solo a titolo definitivo.

Le cose sono cambiate la scorsa estate, quando per la società spagnola gli si è presentata l'opportunità di arrivare a Luis Suarez. Da lì hanno aperto ad una cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto di Alvaro Morata, così la Juventus ha deciso di acquistarlo. Lo stesso agente sportivo si è detto convinto che la società bianconera riscatterà già da fine stagione il giocatore.

La Juventus potrebbe riscattare il cartellino di Alvaro Morata già a fine stagione

La Juventus in estate ha acquistato in prestito oneroso con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid Alvaro Morata. 10 milioni di euro sono andati subito alla società spagnola, con la Juventus che può riscattare il giocatore per circa 40 milioni di euro già a giugno 2021. Potrebbe però decidere di rinnovare il prestito versando ulteriori 10 milioni di euro all'Atletico Madrid e posticipando il riscatto del cartellino di Morata (a giugno 2022).

In quel caso però la Juventus verserebbe nelle casse spagnole 30 milioni di euro. Secondo Juanma Lopez però non si dovrà aspettare il 2022 per il riscatto definitivo del cartellino di Morata da parte della Juventus. L'agente sportivo ha infatti dichiarato: "A fine stagione la Juventus lo riscatterà, ne sono certo". Ha poi aggiunto che il giocatore era seguito anche da altre società importanti italiane, su tutte il Milan ed il Napoli.

Agnelli e Paratici determinanti per il ritorno di Morata alla Juventus

Juanma Lopez ha sottolineato come sia il presidente Agnelli che il direttore sportivo Fabio Paratici siano stati determinanti per il ritorno a Torino di Morata. Soprattutto il dirigente piacentino ha inciso molto nella crescita del giocatore, portandolo nel 2014 alla Juventus dal Real Madrid.

Juanma Lopez si è soffermato anche sulla decisione dell'Atletico Madrid di cederlo, dichiarando che non c'è nessun rimpianto sia da parte della società spagnola che del giocatore. L'agente sportivo ha infatti chiuso l'intervista dicendo: "Penso che l'Atletico Madrid abbia trovato in Suarez una delle migliori punte a livello mondiale".