Questo pomeriggio 4 dicembre, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista del derby contro il Torino, fissato per domani 5 dicembre alle ore 18.

Per questa partita Andrea Pirlo dovrà fare a meno degli infortunati Merih Demiral e Giorgio Chiellini. Il tecnico bresciano dovrà rinunciare anche ad Alvaro Morata che è squalificato. Al posto dello spagnolo, al fianco di Cristiano Ronaldo ci sarà Paulo Dybala. Dunque, in vista del derby non ci sono molti dubbi di formazione: gli unici nodi da sciogliere sono a centrocampo, dove potrebbe rivedersi dal primo minuto Kulusevski.

Scelte obbligate in difesa per la Juventus

La Juventus, per il derby contro il Torino, si affiderà a una difesa composta da Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt, Leonardo Bonucci e Danilo. Le scelte sono praticamente obbligate, viste le assenze di Merih Demiral e Giorgio Chiellini. L'unica alternativa per Andrea Pirlo è Alex Sandro. Il brasiliano, però, è reduce dal match di Champions League e potrebbe riposare.

Il reparto in cui ci sono i maggiori dubbi è il centrocampo. Infatti, gli unici certi del posto sembrano essere Federico Bernardeschi e Adrien Rabiot. Al fianco del francese dovrebbe esserci Arthur, che sarebbe favorito su Rodrigo Bentancur. Mentre sulla corsia di sinistra dovrebbe invece toccare appunto a Federico Bernardeschi.

Sulla destra, invece, potrebbe esserci il ritorno di Dejan Kulusevski.

Il numero 44 juventino sembra favorito su Federico Chiesa. Lo svedese, ultimamente, è un po' fuori forma, ma contro il Torino potrebbe essere utile a Pirlo per inserirsi in area, vista l'assenza di Alvaro Morata. Senza lo spagnolo, la Juventus dovrà infatti cercare di riempire l'area in modo diverso e gli esterni in questo senso potrebbero essere fondamentali.

Oggi 4 dicembre, il tecnico bresciano ha lavorato molto sulla tattica, mentre gli ultimi dettagli li curerà nella rifinitura di domani 5 dicembre.

De Ligt carica la Juventus

Domani, la Juventus tornerà in campo per sfidare il Torino. Per i bianconeri quella contro i granata è sempre una sfida speciale e particolarmente sentita. Anche per quarto motivo Matthijs De Ligt, con un post su Instagram, ci ha tenuto a sottolineare che lui e i suoi compagni sono pronti per il derby.

La stracittadina suscita sempre ricordi particolarmente belli anche ad Andrea Pirlo. Infatti, l'attuale allenatore della Juventus decise proprio in derby nel 2014. I bianconeri erano in dieci e il punteggio era sull'1-1, ma a pochissimi secondi dalla fine Pirlo segnò un gol meraviglioso che consegnò la vittoria alla sua squadra. L'allenatore bresciano, ai microfoni di Jtv, ha proprio ricordato quella rete così importante: "Riuscire a vincerla in quel modo con un tiro da fuori fu una grandissima emozione".