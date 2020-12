La Juventus a gennaio potrebbe regalare un clamoroso colpo di mercato ai suoi tifosi. Si parla infatti di un interesse concreto per il centrocampista francese Paul Pogba. Come dichiarato dal suo agente sportivo Mino Raiola, il nazionale transalpino è destinato a lasciare il Manchester United già durante il Calciomercato invernale. Rimane però una trattativa complicata per la Juventus, per i notevoli costi di cartellino e d'ingaggio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però la società bianconera potrebbe finanziare l'acquisto del centrocampista piazzando sul mercato alcuni esuberi. In questo modo, oltre a reperire fondi utili per l'investimento, si risparmierebbe ulteriormente sul monte ingaggi.

I possibili indiziati a lasciare la Juventus sono Sami Khedira, Daniele Rugani, Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Per il centrocampista tedesco si parla di una rescissione consensuale già a gennaio 2021, con i bianconeri che andrebbero a risparmiare sei milioni lordi sul monte ingaggi.

Le possibili cessioni per arrivare a Pogba: fra queste Douglas Costa

La Juventus potrebbe alleggerire la rosa per arrivare all'acquisto di Paul Pogba. Si parla infatti non solo di una rescissione già a gennaio di Khedira ma anche di una possibile cessione a titolo definitivo di Daniele Rugani, Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Il centrale attualmente al Rennes potrebbe essere riscattato dai francesi o ceduto in Premier League. Sul nazionale italiano invece ci sarebbe l'interesse del Borussia Dortmund, con la Juventus che lo valuta almeno 30 milioni di euro.

Si spera inoltre nel riscatto del cartellino di Douglas Costa da parte del Bayern Monaco.

Alleggerire il bilancio cedendo gli esuberi

Tutti giocatori che pesano molto sul monte ingaggi, Rugani ad esempio guadagna 3 milioni di euro a stagione così come Bernardeschi. Il brasiliano invece pesa a bilancio circa 6 milioni di euro a stagione. Altra situazione da risolvere è il contratto di Maurizio Sarri.

L'ex tecnico bianconero ha un contratto fino a giugno 2022 e guadagna 5,5 milioni di euro a stagione. Sistemare queste situazioni significare attutire le spese ed eventualmente rinunciare a cessioni ancora più pesanti. Esempio quella di Dybala, di recente accostato soprattutto al Manchester United nell'affare che porterebbe Paul Pogba alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Paul Pogba è un obiettivo per gennaio ma la Juventus sta lavorando anche ad importanti acquisti per il calciomercato estivo. Fra gli obiettivi ci sarebbero diversi giocatori che vanno in scadenza a giugno 2021. Fra questi spiccano i nomi di David Alaba, Sergio Ramos, Angel Di Maria, Memphis Depay e Hakan Calhanoglu.