La Juventus ritrova il sorriso grazie alla vittoria in Champions League contro la Dinamo Kiev nella quinta giornata del girone. Un successo che attutisce le critiche piovute soprattutto sul tecnico Andrea Pirlo, considerato da tanti addetti ai lavori uno dei responsabili dei risultati non ideali della Juventus in campionato. Attualmente la squadra bianconera si trova al quarto posto in classifica, distante sei punti dalla vetta occupata dal Milan. In questo momento però, almeno secondo gran parte dei media sportivi italiani, la società vuole continuare a dare fiducia ad Andrea Pirlo garantendogli la possibilità di lavorare alla sua idea tattica.

Dalla stampa spagnola però arrivano indiscrezioni di mercato diverse rispetto ad un'eventuale permanenza di Pirlo. La Juventus starebbe valutando la possibilità di richiamare Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Molto potrebbe dipendere dai risultati che raccoglierà la squadra da qui a fine 2020.

Si starebbe valutando il ritorno di Massimiliano Allegri

Secondo la stampa spagnola, la Juventus starebbe valutando l'idea di riportare a Torino Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese è stimato molto alla Continassa, considerando anche i tanti successi che ha raggiunto alla guida tecnica della squadra bianconera. Tale possibilità in questo momento sarebbe più un'idea che una trattativa vera e propria in quanto la Juventus vuole continuare a dare fiducia a Pirlo.

Di certo, qualora l'allenatore bianconero dovesse incappare in risultati negativi da qui fino a prima di Natale, non sarebbe da escludere un clamoroso ribaltone sulla panchina della Juventus. Come scrive Fichajes.net, Allegri però è seguito anche da altre società importanti.

Allegri piace anche a Paris Saint Germain, Inter e Real Madrid

Il tecnico livornese Massimiliano Allegri piace anche ad altri top club europei, su tutti il Paris Saint-Germain, l'Inter ed il Real Madrid. In questo momento però la panchina più in bilico sembrerebbe essere quella della squadra spagnola.

La sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League mette a rischio la qualificazione del Real agli ottavi della massima competizione europea. Le prossime tre partite potrebbero essere decisive per il futuro professionale di Zinedine Zidane. Il Real Madrid infatti affronterà prima il Siviglia in campionato, poi il Borussia Moenchengladbach in Champions League e successivamente l'Atletico Madrid. In campionato attualmente il Real Madrid è quarta in classifica a -7 dalla Real Sociedad (ma con una partita in meno). Nella massima competizione europea dovrà necessariamente raccogliere un risultato utile contro i tedeschi per qualificarsi agli ottavi di finale.