La prossima settimana inizierà il mercato invernale e tutte le squadre saranno pronte a cogliere eventuali opportunità. Tra i club che potrebbero valutare qualche acquisto c'è la Juventus. Uno dei nomi che, in queste ore, è accostato ai bianconeri è quello di Mesut Özil. Infatti, da Istanbul rimbalza la notizia di un contatto tra l'entourage del giocatore ed emissari della Juventus. Özil sarebbe fuori dal progetto tecnico dell'Arsenal e il suo contratto con i Gunners è in scadenza al 30 giugno 2021. Il club inglese sarebbe disposto a liberare in anticipo il giocatore e questo potrebbe facilitare eventuali trattative.

Özil e la Juventus

Mesut Özil sarebbe alla ricerca di una nuova squadra visto che nell'Arsenal non trova spazio dallo scorso 7 marzo. L'agente del giocatore sarebbe al lavoro per trovare una sistemazione al suo assistito e come spiega "Tuttosport" sarebbe al lavoro per abbassare il più possibile le richieste dell'Arsenal. La Juventus potrebbe prendere Özil in prestito per 6 mesi e il club bianconero potrebbe pagare il 50% dello stipendio, il restante 50% sarebbe a carico del club inglese. Adesso non resta che attendere di capire se questa ipotesi prendere corpo oppure se la Juventus virerà su altre opzioni.

La Juventus e il rinnovo di Dybala

Oltre, ad eventuali entrate, la Juventus, nel mercato di gennaio, dovrà cercare di capire come evolverà la questione legata al rinnovo di Paulo Dybala.

L'argentino piacerebbe al Paris Saint - Germain, ma la sua priorità sarebbe quella di restare alla Juventus. Inoltre, chi vorrà Dybala dovrà presentare un'offerta molto elevata. Per convincere la Juventus a cedere l'argentino non basterebbero 80/90 milioni. Adesso, bisognerà capire se il Paris Saint - Germain sarà pronto a dare l'assalto a Dybala oppure no.

Juventus su De Paul

Uno dei nomi che potrebbe scaldare il mercato di gennaio è quello di Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell'Udinese sembra pronto per fare il salto di qualità. De Paul è cresciuto molto e adesso potrebbe approdare in un grande club. Il suo nome è accostato a diverse società e fra queste c'è la Juventus. Il club bianconero potrebbe avere le carte giuste per convincere l'Udinese a vedere De Paul.

Fabio Paratici vorrei ve inserire delle comtropartite tecniche e i nomi individuati sarebbero due ovvero Daniele Rugani e Manolo Portanova. Il difensore toscano, però, è in prestito al Rennes. Quindi Rugani dovrebbe rientrare dalla Francia per poi essere girato eventualmente all'Udinese. Anche in questo caso resta da capire se la possibilità di un affondo della Juventus diventerà concreto oppure no.