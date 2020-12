Dopo alcuni giorni di pausa il campionato di Serie A è pronto a fornire nuovi spunti con la prima giornata del nuovo anno 2021, fissata per il 3 gennaio. La ripresa degli allenamenti e il mercato di riparazione sono i temi principali di queste ultime ore. Tra le squadre che potrebbero essere interessate da alcuni trasferimenti ci sarebbe anche il Crotone, formazione attualmente al penultimo posto in classifica.

In particolare, secondo gli ultimi rumors di mercato, l'attaccante Luca Siligardi avrebbe ricevuto alcune offerte dall'estero, ma le avrebbe declinate entrambe.

Crotone, Siligardi vuole rimanere in Serie A

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante Luca Siligardi arrivato in prestito al termine del mercato estivo al Crotone via Parma, poco impiegato nelle prime 14 giornate di campionato nella squadra calabrese, sarebbe stato recentemente al centro delle attenzioni di due club esteri. Due offerte gli sarebbero arrivate da parte dei serbi della Stella Rossa Belgrado e dei croati della Dinamo Zagabria, ma tali proposte sarebbero state declinate dallo stesso calciatore, che vorrebbe rimanere in Serie A.

Per lui si potrebbe profilare una seconda parte di stagione ancora nelle file del Crotone, o un eventuale ritorno anticipato al Parma, club titolare del suo cartellino.

A condizionare finora l'impiego di Luca Siligardi hanno contribuito alcuni infortuni e una condizione fisica non ottimale.

Poco impiegato al Parma, l'attaccante era arrivato in Calabria proprio per ritagliarsi maggiore spazio in una formazione neopromossa come quella rossoblù. Per lui, però, c'è stato solamente qualche minuto in campo, in particolare contro la Juventus e il Torino.

Intanto il Crotone pensa alla gara con l'Inter

Nella prima gara del 2021 vedrà il Crotone fare visita, nella quindicesima giornata, all'Inter di Antonio Conte: il match si giocherà alle ore 12:30 del 3 gennaio.

La squadra calabrese, ha sfidato in passato per quattro volte i nerazzurri. Le statistiche mostrano come - nonostante il divario tecnico - gli "squali" siano sempre stati capaci di giocare alla pari contro la formazione milanese.

In particolare nei quattro precedenti ci sono state due le vittorie dell'Inter, un pareggio e una vittoria dei calabresi.

Ancora vivo il ricordo per il Crotone dell'affermazione ottenuta (2-1) all'Ezio Scida nel torneo 2016-2017, con doppietta di Diego Falcinelli per i calabresi e rete Danilo D'Ambrosio per gli ospiti.