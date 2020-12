La Juventus, questa mattina 11 dicembre, si è ritrovata alla Continassa dopo il giorno di riposo per cominciare a mettere nel mirino la gara contro il Genoa. Per questa sfida ci sono tanti punti interrogativi, visto che Andrea Pirlo potrebbe fare qualche cambio visti i tanti impegni. Di certo nell'attacco della Juventus ci sarà Cristiano Ronaldo che sarà affiancato da Alvaro Morata. Infatti, la corte sportiva nazionale ha ridotto ad una giornata la squalifica del bomber spagnolo. Dunque, Alvaro Morata contro il Genoa ci sarà. A questo punto, Paulo Dybala partirà dalla panchina a meno che Andrea Pirlo nella seduta di sabato 12 dicembre non decida di far riposare qualcuno in attacco, ma la sensazione è che in avanti giocheranno i titolarissimi.

Il difensore de Ligt potrebbe riposare

La Juventus, prima delle festività natalizie, dovrà giocare ancora quattro partite. Dunque, il calendario è fitto e per questo motivo, il tecnico bianconero dovrà cercare di dosare le forze dei suoi giocatori. Per questo motivo non è da escludere che contro il Genoa, Matthijs de Ligt possa riposare. L’olandese è reduce da diverse partite consecutive e dunque, Pirlo dovrà decidere se e quando farlo riposare. La scelta verrà presa solo nei prossimi giorni visto che nel reparto arretrato ci sono diverse assenze. Infatti, contro il Barcellona, la Juventus non aveva a disposizione nemmeno Merih Demiral e Giorgio Chiellini. Se il turco e il Capitano della Juventus dovessero recuperare, a quel punto, sarebbe più facile fare rifiatare De Ligt.

Al momento, però, Demiral sembra lontano dal rientro e Pirlo potrebbe ritrovarlo solo per la gara contro il Parma. Mentre Chiellini vorrebbe rientrare per il match del 16 dicembre contro l'Atalanta. Inoltre, contro il Genoa resta da capire se sulla corsia di sinistra ci sarà ancora Alex Sandro. Se de Ligt dovesse riposare, Danilo affiancherebbe Bonucci, perciò il brasiliano sarebbe confermato sulla sinistra.

Altrimenti il numero 13 juventino potrebbe giocare al posto di Alex Sandro. Ma non è da scartare nemmeno l'ipotesi di un turno di riposo anche per Juan Cuadrado. Anche a centrocampo resta da capire chi sarà titolare. L'impressione è che Pirlo non voglia privarsi di McKennie. L'americano, nelle ultime partite, ha dato quantità e qualità e sembra essere uno degli uomini più in forma.

Al suo fianco potrebbe giocare uno fra Adrien Rabiot e Arthur, mentre sulle fasce sono in quattro per due maglie. Pirlo dovrà scegliere fra Kulusevski, Ramsey, Chiesa e Bernardeschi.

La Juventus il 12 dicembre si allenerà al pomeriggio

La Juventus, domani 12 dicembre, si troverà alla Continassa per svolgere l'allenamento della vigilia del match contro il Genoa. I bianconeri si ritroveranno al JTC per svolgere una seduta pomeridiana.